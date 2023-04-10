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Донька Ольги Сумської вже не ховається від папараці в Москві та сміливо усміхається в камеру

10 квітня 2023 17:51
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Донька Ольги Сумської вже не ховається від папараці в Москві та сміливо усміхається в камеру
Донька акторки Ольги Сумської, Антоніна Паперна, з чоловіком, російським актором Володимиром Ягличем. Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Наприкінці минулого місяця донька акторки Ольги Сумської, Антоніна Паперна, яка вже давно живе в Москві, разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера. Тоді вона уникала папараці і знімки з нею не потрапили у мережу. 

Але Паперна завітала на чергову кінопрем’єру і вже не ховалась від фотографів, пишуть росЗМІ. 

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Зіркова пара завітала на світську прем'єру трилера "Дивний дім", яка пройшла в одному з кінотеатрів столиці країни-терориста. 40-річний чоловік Антоніни, актор Володимир Яглич, зіграв в стрічці одну з головних ролей.

"Він з'явився на заході з дружиною, яка молодша за нього на вісім років. Яглич та Паперна поводилися розкуто — артисти охоче посміхалися фотографами та жартівливо спілкувалися з колегами", — так описало поведінку українки та її чоловіка російське видання. 

Антоніна Паперна та Володимир Яглич на нещодавній кінопрем'єрі в столиці країни-терориста. Фото: thevoicemag.ru
Російський актор Володимир Яглич з колегами на нещодавній кінопрем'єрі в Москві. Фото: thevoicemag.ru

Як пишуть росЗМІ, нещодавно дочка Ольги Сумської та Євгена Паперного знову почала виходити у світ. А на зіркову прем'єру анімаційного фільму країни-терориста "Царівна та Таємничий гість" Антоніна взяла із собою п’ятирічну дочку Єву.

Антоніна Паперна з чоловіком та п'ятирічною донькою в Москві. Фото: thevoicemag.ru

Ані Паперна, ані Яглич у своїх соцмережах, або публічно так і не висловили свою позицію стосовно війни в Україні, яку розв’язала росія.

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишнього чоловіка Ольги Сумської, 72-річного народного артиста України Євгена Паперного, прооперували. Йому знадобилася операція з заміни суглобів. Також ми розповідали, що Ольга Сумська не стримала сліз, коли розповідала про старшу доньку та онуків у росії.

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