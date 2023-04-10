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Дочь Ольги Сумской уже не прячется от папарацци в Москве и смело улыбается в камеру

10 апреля 2023 17:51
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Дочь Ольги Сумской уже не прячется от папарацци в Москве и смело улыбается в камеру
Дочь актрисы Ольги Сумской, Антонина Паперная, с мужем, российским актером Владимиром Ягличем. Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В конце прошлого месяца дочь актрисы Ольги Сумской, Антонина Паперная, уже давно живущая в Москве, вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера. Тогда она избегала папарацци и снимки с ней не попали в сеть.

Но Паперная посетила очередную кинопремьеру и уже не скрывалась от фотографов, пишут росСМИ.

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Звездная пара посетила светскую премьеру триллера "Странный дом", которая прошла в одном из кинотеатров столицы страны-террориста. 40-летний муж Антонины, актер Владимир Яглич, сыграл в картине одну из главных ролей.

"Он появился на мероприятии с женой, которая младше его на восемь лет. Яглич и Паперная вели себя раскованно — артисты охотно улыбались фотографами и шутливо общались с коллегами", — так описало поведение украинки и ее мужа российское издание.

Антонина Паперная и Владимир Яглич на недавней кинопремьере в столице страны-террориста. Фото: thevoicemag.ru
Российский актер Владимир Яглич с коллегами на недавней кинопремьере в Москве. Фото: thevoicemag.ru

Как пишут росСМИ, недавно дочь Ольги Сумской и Евгения Паперного снова начала выходить в свет. А на звездную премьеру анимационного фильма страны-террориста "Царевна и Таинственный гость" Антонина взяла с собой пятилетнюю дочь Еву.

Антонина Паперная с мужем и пятилетней дочерью в Москве. Фото: thevoicemag.ru

Ни Паперная, ни Яглич в своих соцсетях, либо публично так и не высказали свою позицию по поводу войны в Украине, которую развязала россия.

Напомним, ранее мы писали, что бывшего мужа Ольги Сумской, 72-летнего народного артиста Украины Евгения Паперного, прооперировали. Ему понадобилась операция по замене суставов. Также мы рассказывали, что Ольга Сумская не сдержала слез, когда рассказывала о старшей дочери и внуках в россии.

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