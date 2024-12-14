Анна Заворотнюк вагітна первістком — фото

Донька покійної Анастасії Заворотнюк вагітна первістком
Донька покійної російської акторки Анастасії Заворотнюк — Анна — повідомила про важливі зміни в житті. Блогерка та модель вагітна первістком.
Новиною Анна поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Донька Анастасії Заворотнюк показала округлий животик
Анна ретельно приховує своє особисте життя від сторонніх очей, тож тривалий час не виходила на зв'язок з аудиторією та наважувалася розповісти підписникам про майбутнє поповнення.
"Дуже хвилююче ділитися цією новиною, але відчуваю, що вже не терпиться розповісти вам причину своєї тривалої відсутності у соцмережах", — спершу написала Анна.
У своєму блогу донька акторки поділилася сонячними світлинами з відпочинку, на яких показала вже помітно округлий животик.
"Дуже чекаємо на тебе", — підписала світлини Заворотнюк.
Ім'я батька майбутньої дитини блогерка не розголошує. Анна ретельно приховує свого обранця та не ділиться фото із ним у соцмережах. Натомість відомо, що донька акторки та її чоловік познайомилися у США, а зараз мешкають в ОАЕ.
Нагадаємо, зірка серіалу "Кріпосна" розсекретила стать другої дитини та поділилася першими фото разом.
Також ми писали, що дружина Володимира Остапчука похизувалася сюрпризом від чоловіка після виписки з пологового.
Читайте Новини.LIVE!