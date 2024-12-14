Анна Заворотнюк вагітна первістком — фото

Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Донька покійної російської акторки Анастасії Заворотнюк — Анна — повідомила про важливі зміни в житті. Блогерка та модель вагітна первістком.

Новиною Анна поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Анна ретельно приховує своє особисте життя від сторонніх очей, тож тривалий час не виходила на зв'язок з аудиторією та наважувалася розповісти підписникам про майбутнє поповнення.

"Дуже хвилююче ділитися цією новиною, але відчуваю, що вже не терпиться розповісти вам причину своєї тривалої відсутності у соцмережах", — спершу написала Анна.

Донька Анастасії Заворотнюк повідомила про вагітність. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

У своєму блогу донька акторки поділилася сонячними світлинами з відпочинку, на яких показала вже помітно округлий животик.

Анна Заворотнюк вагітна. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

"Дуже чекаємо на тебе", — підписала світлини Заворотнюк.

Анна Заворотнюк чекає на первістка. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Ім'я батька майбутньої дитини блогерка не розголошує. Анна ретельно приховує свого обранця та не ділиться фото із ним у соцмережах. Натомість відомо, що донька акторки та її чоловік познайомилися у США, а зараз мешкають в ОАЕ.

Нагадаємо, зірка серіалу "Кріпосна" розсекретила стать другої дитини та поділилася першими фото разом.

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