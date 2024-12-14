Анна Заворотнюк беременна первенцем — фото

Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочь покойной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, сообщила о важных изменениях в жизни. Блогер и модель беременна первенцем.

Новостью Анна поделилась на своей странице в Instagram.

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Анна тщательно скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз, поэтому долго не выходила на связь с аудиторией и решалась рассказать подписчикам о предстоящем пополнении.

"Очень волнительно делиться этой новостью, но чувствую, что уже не терпится рассказать вам причину своего длительного отсутствия в соцсетях", — сначала написала Анна.

Дочь Анастасии Заворотнюк сообщила о беременности. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

В своем блоге дочь актрисы поделилась солнечными фотографиями с отдыха, на которых показала уже заметно округлившийся животик.

Анна Заворотнюк беременна. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

"Очень ждем тебя", — подписала фотографии Заворотнюк.

Анна Заворотнюк ждет первенца. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Имя отца будущего ребенка блогер не разглашает. Анна усердно скрывает своего избранника и не делится фото с ним в соцсетях. Известно, что дочь актрисы и ее муж познакомились в США, а сейчас живут в ОАЭ.

Напомним, звезда сериала "Крепостная" рассекретила пол второго ребенка и поделилась первыми фото вместе.

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