Анна Заворотнюк беременна первенцем — фото

Дочь покойной Анастасии Заворотнюк беременна первенцем
Дочь покойной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, сообщила о важных изменениях в жизни. Блогер и модель беременна первенцем.
Новостью Анна поделилась на своей странице в Instagram.
Дочь Анастасии Заворотнюк показала округлившийся животик
Анна тщательно скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз, поэтому долго не выходила на связь с аудиторией и решалась рассказать подписчикам о предстоящем пополнении.
"Очень волнительно делиться этой новостью, но чувствую, что уже не терпится рассказать вам причину своего длительного отсутствия в соцсетях", — сначала написала Анна.
В своем блоге дочь актрисы поделилась солнечными фотографиями с отдыха, на которых показала уже заметно округлившийся животик.
"Очень ждем тебя", — подписала фотографии Заворотнюк.
Имя отца будущего ребенка блогер не разглашает. Анна усердно скрывает своего избранника и не делится фото с ним в соцсетях. Известно, что дочь актрисы и ее муж познакомились в США, а сейчас живут в ОАЭ.
Напомним, звезда сериала "Крепостная" рассекретила пол второго ребенка и поделилась первыми фото вместе.
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