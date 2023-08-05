Донька Полякової показала себе та співачку в старості
Співачка Оля Полякова проводить відпустку разом з 18-річною донькою Машею. Вони проходять детокс програму в одному з найвідоміших спа-готелів країни неподалік від столиці Італії, Риму. Зіркові дівчата публікують чимало контенту в соцмережах. Але одне з відео Маші перелякало Полякову та змусило матюкатися.
Ролик доступний для перегляду в TikTok зіркової доньки.
Старість Полякових
Зараз в соцмережах популярні два фільтри. Один робить користувачів молодими. А ось інший навпаки, прогнозує, який би вигляд вони мали в глибокій старості.
Маша вирішила перевірити на собі та зірковій матері саме другий фільтр. Полякови були в номері готелю, як 18-річна дівчина спочатку показала змінену себе, а потім навела камеру на співачку. Оля почала верещати, істерично сміятися, матюкатися, та просити доньку, аби та прибрала фільтр з її обличчям.
Менш ніж за пів доби відео набрало понад 500 тисяч переглядів. Шанувальниці співачки в коментарях по різному відреагували до витівки зіркової доньки.
- Оце реакція в мене така сама була
- Вони такі схожі в старості будуть
- Хоч би вік писали на цьому фільтрі, а то на Ґолума схожі
- Нагадало фільм "Зоряний пил", де старі жінки також хотіли бути вічно молодими. Тому щось робили з молодими дівчатами.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Олю Полякову захейтили за фотошоп знімка старшої доньки в купальнику. Також ми розповідали, що на тлі Барбіманії Полякова презентувала власну співучу ляльку.