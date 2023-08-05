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Донька Полякової показала себе та співачку в старості

5 серпня 2023 08:07
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Донька Полякової показала себе та співачку в старості
Співачка Оля Полякова з донькою Машею. Фото: Instagram/polyakovamusic
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Співачка Оля Полякова проводить відпустку разом з 18-річною донькою Машею. Вони проходять детокс програму в одному з найвідоміших спа-готелів країни неподалік від столиці Італії, Риму. Зіркові дівчата публікують чимало контенту в соцмережах. Але одне з відео Маші перелякало Полякову та змусило матюкатися. 

Ролик доступний для перегляду в TikTok зіркової доньки. 

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Зараз в соцмережах популярні два фільтри. Один робить користувачів молодими. А ось інший навпаки, прогнозує, який би вигляд вони мали в глибокій старості. 

Маша вирішила перевірити на собі та зірковій матері саме другий фільтр. Полякови були в номері готелю, як 18-річна дівчина спочатку показала змінену себе, а потім навела камеру на співачку. Оля почала верещати, істерично сміятися, матюкатися, та просити доньку, аби та прибрала фільтр з її обличчям.

Оля Полякова та її донька під фільтром старіння. Скриншот: TikTok/mashapolyakova1

Менш ніж за пів доби відео набрало понад 500 тисяч переглядів. Шанувальниці співачки в коментарях по різному відреагували до витівки зіркової доньки. 

  • Оце реакція в мене така сама була
  • Вони такі схожі в старості будуть
  • Хоч би вік писали на цьому фільтрі, а то на Ґолума схожі
  • Нагадало фільм "Зоряний пил", де старі жінки також хотіли бути вічно молодими. Тому щось робили з молодими дівчатами.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олю Полякову захейтили за фотошоп знімка старшої доньки в купальнику. Також ми розповідали, що на тлі Барбіманії Полякова презентувала власну співучу ляльку.

 

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