Донька Полякової показала себе та співачку в старості

Співачка Оля Полякова з донькою Машею. Фото: Instagram/polyakovamusic

Співачка Оля Полякова проводить відпустку разом з 18-річною донькою Машею. Вони проходять детокс програму в одному з найвідоміших спа-готелів країни неподалік від столиці Італії, Риму. Зіркові дівчата публікують чимало контенту в соцмережах. Але одне з відео Маші перелякало Полякову та змусило матюкатися.

Ролик доступний для перегляду в TikTok зіркової доньки.

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Старість Полякових

Зараз в соцмережах популярні два фільтри. Один робить користувачів молодими. А ось інший навпаки, прогнозує, який би вигляд вони мали в глибокій старості.

Маша вирішила перевірити на собі та зірковій матері саме другий фільтр. Полякови були в номері готелю, як 18-річна дівчина спочатку показала змінену себе, а потім навела камеру на співачку. Оля почала верещати, істерично сміятися, матюкатися, та просити доньку, аби та прибрала фільтр з її обличчям.

Оля Полякова та її донька під фільтром старіння. Скриншот: TikTok/mashapolyakova1

Менш ніж за пів доби відео набрало понад 500 тисяч переглядів. Шанувальниці співачки в коментарях по різному відреагували до витівки зіркової доньки.

Оце реакція в мене така сама була

Вони такі схожі в старості будуть

Хоч би вік писали на цьому фільтрі, а то на Ґолума схожі

Нагадало фільм "Зоряний пил", де старі жінки також хотіли бути вічно молодими. Тому щось робили з молодими дівчатами.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олю Полякову захейтили за фотошоп знімка старшої доньки в купальнику. Також ми розповідали, що на тлі Барбіманії Полякова презентувала власну співучу ляльку.