Оля Полякова розповіла про свою куму, яка служить в ЗСУ

Оля Полякова та Світлана Легка. Фото: Instagram/polyakovamusic

Співачка Оля Полякова привітала свою куму, хрещену матір молодшої доньки Аліси, з днем народження. З перших днів повномасштабної війни жінка допомагала силам ТрО, військовим, цивільним, а зараз захищає нашу країну від окупантів в лавах ЗСУ.

Відповідний пост з'явився в Instagram Полякової.

Читайте також:

Героїчна кума співачки

Хрещену матір Аліси звуть Світлана Легка. За словами Полякової, її подруга завжди хотіла рятувати світ і людей. В мирний час вона приходила на допомогу тим хто її потребував, вирішувала питання які ніхто не міг, а частіше і не хотів. Співачка з друзями по-доброму шуткували над Світланою, мовляв, що вона завжди знайде проблеми, які потрібно героїчно вирішувати.

Світлана Легка та молодша донька Олі Полякової, Аліса. Фото: Instagram/polyakovamusic

Але коли на нашу землю прийшла повномасштабна війна, Світлана, за словами Полякової, розкрилася повною мірою. З перших годин війни зробила зі свого офісу бомбосховище і волонтерський центр. Жінка приймала 300 людей на добу, годувала всю тероборону одного з центральних районів столиці, шукала бронежилети, ліки й возила їх під кулями в Бородянку, Бучу та Ірпінь.

"Після деокупації її там кожна бабця знає! Бо возила їм продукти кожен день. А тепер вона військова ЗСУ, і їздить на схід, в запекліші місця, і ганяє машини самостійно на фронт з усієї Європи, і допомагає. І вже ми не шуткуємо, а захоплюємося цією маленькою 40 кілограмовою сміливою дівчинкою! Хай Світуся тебе Бог береже! Дякую тобі за все! Люблю тебе безмежно", — написала Оля та опублікувала спільні фото.

Оля Полякова та Світлана Легка до повномасштабної війни. Фото: Instagram/polyakovamusic

Полякова зазначила, що всі охочі можуть привітати її родичку донатом для фонду Світлани. Всі зібранні кошти підуть на потреби військових.

Захисниця України Світлана Легка. Фото: Instagram/polyakovamusic

Нагадаємо, раніше ми писали, що Оля Полякова планує засудити український ЗМІ за ганебну новину про її старшу доньку. Також Полякова прокоментувала свій візит на прайд у Лондоні.