Оля Полякова розповіла про свою куму, яка служить в ЗСУ
Співачка Оля Полякова привітала свою куму, хрещену матір молодшої доньки Аліси, з днем народження. З перших днів повномасштабної війни жінка допомагала силам ТрО, військовим, цивільним, а зараз захищає нашу країну від окупантів в лавах ЗСУ.
Відповідний пост з'явився в Instagram Полякової.
Героїчна кума співачки
Хрещену матір Аліси звуть Світлана Легка. За словами Полякової, її подруга завжди хотіла рятувати світ і людей. В мирний час вона приходила на допомогу тим хто її потребував, вирішувала питання які ніхто не міг, а частіше і не хотів. Співачка з друзями по-доброму шуткували над Світланою, мовляв, що вона завжди знайде проблеми, які потрібно героїчно вирішувати.
Але коли на нашу землю прийшла повномасштабна війна, Світлана, за словами Полякової, розкрилася повною мірою. З перших годин війни зробила зі свого офісу бомбосховище і волонтерський центр. Жінка приймала 300 людей на добу, годувала всю тероборону одного з центральних районів столиці, шукала бронежилети, ліки й возила їх під кулями в Бородянку, Бучу та Ірпінь.
"Після деокупації її там кожна бабця знає! Бо возила їм продукти кожен день. А тепер вона військова ЗСУ, і їздить на схід, в запекліші місця, і ганяє машини самостійно на фронт з усієї Європи, і допомагає. І вже ми не шуткуємо, а захоплюємося цією маленькою 40 кілограмовою сміливою дівчинкою! Хай Світуся тебе Бог береже! Дякую тобі за все! Люблю тебе безмежно", — написала Оля та опублікувала спільні фото.
Полякова зазначила, що всі охочі можуть привітати її родичку донатом для фонду Світлани. Всі зібранні кошти підуть на потреби військових.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Оля Полякова планує засудити український ЗМІ за ганебну новину про її старшу доньку. Також Полякова прокоментувала свій візит на прайд у Лондоні.