Українська Барбі: Оля Полякова презентує власну співучу ляльку

Співачка Оля Полякова. Фото: менеджмент артистки.

Доки світом шириться справжня Barbie-манія, на прихильників співачки Олі Полякової чекає особливий сюрприз - вперше героїнею лялькової серії стане вітчизняна знаменитість.

Про це Новинам.LIVE повідомив менеджмент артистки.

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Співачка презентує іграшкову колекцію під назвою "Оля Полякова", натхненну шоу виконавиці "Королева Ночі". І якщо американська лялька просто красива, то її гарна українська подруга ще й талановита. Кожна іграшка з колекції Полякової співатиме її голосом легендарні хіти.

"Натискай та слухай зіркові пісні. Відчуй себе зіркою", — говорить слоган колекції, яка складається з чотирьох яскравих моделей, що йдуть у комплекті з мікрофоном-стійкою.

Образ співачки Олі Полякової, який став прототипом для ляльки. Фото: менеджмент артистки

Образ співачки Олі Полякової, який став прототипом для ляльки. Фото: менеджмент артистки

Образ співачки Олі Полякової, який став прототипом для ляльки. Фото: менеджмент артистки

Усі ляльки одягнені в унікальні костюми з концертного шоу Полякової, а також мають її фірмові головні убори, які вже стали справжньою фішкою артистки.

Презентувати власну ляльку Оля Полякова хотіла ще до початку повномасштабного вторгнення. Але плани довелося відкласти. Та нещодавно, під час однієї з іграшкових виставок, лялька викликала неабиякий інтерес у дистриб'юторів. Тож незабаром кожний українець отримає можливість заспівати дуетом із зіркою.

Планується, що 26 жовтня перед початком грандіозного шоу співачки "Все Буде Добре!" у столичному палаці "Україна", Оля Полякова представить власну лялькову колекцію. Частина коштів від продажу зіркової іграшки буде спрямована в благодійний фонд "Дитинство без війни", амбасадоркою якого є співачка.

Раніше пластичний хірург Едгар Камінський показав, як виглядала би Барбі, якби мала природний вигляд. Це, на думку Едгара, порушує питання, чи може Барбі бути такою ж популярною та бажаною з природними, автентичними та більш традиційними рисами обличчя.

Нагадаємо розгорівся гучний скандал навколо серіалу "СМТ Інгулець", на створення якого виділили з держбюджету 33 мільйони гривень. Ведуча Леся Нікітюк відреагувала на історію в образі ляльки Барбі.