Дочь Поляковой показала себя и певицу в старости

Певица Оля Полякова с дочерью Машей. Фото: Instagram/polyakovamusic

Певица Оля Полякова проводит отпуск вместе с 18-летней дочерью Машей. Они проходят детокс программу в одном из самых известных спа-отелей страны недалеко от столицы Италии, Рима. Звездные девушки публикуют немало контента в соцсетях. Но одно из видео Маши испугало Полякову и заставило материться.

Ролик доступен для просмотра в TikTok звездной дочери.

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Старость Поляковых

Сейчас в соцсетях популярны два фильтра. Один делает пользователей молодыми. А вот второй напротив, предсказывает, как бы они выглядели в глубочайшей старости.

Маша решила проверить на себе и звездной матери второй фильтр. Поляковы были в номере отеля, когда 18-летняя девушка сначала показала изменившуюся себя, а затем навела камеру на певицу. Оля принялась визжать, истерически смеяться, материться, и просить дочь, чтобы та убрала фильтр с ее лица.

Ольга Полякова и ее дочь под фильтром старения. Скриншот: TikTok/mashapolyakova1

Менее чем за половину дня видео набрало более 500 тысяч просмотров. Поклонницы певицы в комментариях по-разному отреагировали к выходке звездной дочери.

Вот реакция у меня такая же была

Они так похожи в старости будут

Хоть бы возраст писали на этом фильтре, а то на Голума похожи

Напомнил фильм "Звездная пыль", где старые женщины также хотели быть вечно молодыми. Поэтому что-то делали с молодыми девушками.

Напомним, ранее мы писали, что Олю Полякову захейтили за фотошоп снимка старшей дочери в купальнике. Также мы рассказывали, что на фоне Барбимании Полякова представила свою певческую куклу.