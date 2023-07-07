Дочь Синди Кроуфорд прошлась в рубашке без пуговиц на показе Valentino

Модель Кайя Гербер. Фото: Reuters

21-летняя дочь супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер активно покоряет подиум. Девушка приняла участие в модном показе легендарного бренда.

Об этом пишет Daily Mail.

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Кайя Гербер приняла участие в дефиле на Paris Fashion Week. Юная манекенщица открыла показ Valentino. Для дефиле Кайя примеряла белую рубашку без пуговиц с глубоким декольте, а также широкие темно-синие джинсы и серьги-люстры.

Модель Кайя Гербер. Фото: Reuters

Модель Кайя Гербер. Фото: Reuters

В новом сезоне Модный Дом Valentino демонстрирует коллекцию с легкими силуэтами и кроем, без тяжелых элементов. Невероятная цветовая палитра: яркие оттенки от розового и синего до насыщенного зеленого, прямые и простые силуэты, мантии накидки с капюшоном, платья с мягкими драпировками и балетки с бантом.

Модный показ Valentino. Фото: Reuters

Модный показ Valentino. Фото: Reuters

Модный показ Valentino. Фото: Reuters

Модный показ Valentino. Фото: Reuters

Модный показ Valentino. Фото: Reuters

Ранее сын супермодели 1990-х годов Синди Кроуфорд Пресли Гербер появился на обложке модного журнала.

Напомним, дочь Хайди Клум активно строит карьеру модели, как и ее легендарная мама. В этот раз девушка снялась в семейной откровенной фотосессии.