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Дочь Синди Кроуфорд прошлась в рубашке без пуговиц на показе Valentino

7 июля 2023 14:10
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дочь Синди Кроуфорд прошлась в рубашке без пуговиц на показе Valentino
Модель Кайя Гербер. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

21-летняя дочь супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер активно покоряет подиум. Девушка приняла участие в модном показе легендарного бренда.

Об этом пишет Daily Mail.

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Кайя Гербер приняла участие в дефиле на Paris Fashion Week. Юная манекенщица открыла показ Valentino. Для дефиле Кайя примеряла белую рубашку без пуговиц с глубоким декольте, а также широкие темно-синие джинсы и серьги-люстры.

 

Модель Кайя Гербер. Фото: Reuters

 

Модель Кайя Гербер. Фото: Reuters

В новом сезоне Модный Дом Valentino демонстрирует коллекцию с легкими силуэтами и кроем, без тяжелых элементов. Невероятная цветовая палитра: яркие оттенки от розового и синего до насыщенного зеленого, прямые и простые силуэты, мантии накидки с капюшоном, платья с мягкими драпировками и балетки с бантом.

 

Модный показ Valentino. Фото: Reuters

 

Модный показ Valentino. Фото: Reuters

 

Модный показ Valentino. Фото: Reuters
Модный показ Valentino. Фото: Reuters

 

Модный показ Valentino. Фото: Reuters

Ранее сын супермодели 1990-х годов Синди Кроуфорд Пресли Гербер появился на обложке модного журнала.

Напомним, дочь Хайди Клум активно строит карьеру модели, как и ее легендарная мама. В этот раз девушка снялась в семейной откровенной фотосессии.

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