Дочь Синди Кроуфорд прошлась в рубашке без пуговиц на показе Valentino
21-летняя дочь супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер активно покоряет подиум. Девушка приняла участие в модном показе легендарного бренда.
Об этом пишет Daily Mail.
Пошла по стопам легендарной мамы
Кайя Гербер приняла участие в дефиле на Paris Fashion Week. Юная манекенщица открыла показ Valentino. Для дефиле Кайя примеряла белую рубашку без пуговиц с глубоким декольте, а также широкие темно-синие джинсы и серьги-люстры.
В новом сезоне Модный Дом Valentino демонстрирует коллекцию с легкими силуэтами и кроем, без тяжелых элементов. Невероятная цветовая палитра: яркие оттенки от розового и синего до насыщенного зеленого, прямые и простые силуэты, мантии накидки с капюшоном, платья с мягкими драпировками и балетки с бантом.
Ранее сын супермодели 1990-х годов Синди Кроуфорд Пресли Гербер появился на обложке модного журнала.
Напомним, дочь Хайди Клум активно строит карьеру модели, как и ее легендарная мама. В этот раз девушка снялась в семейной откровенной фотосессии.