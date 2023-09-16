Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Дочь Синди Кроуфорд в ультракоротких платьях снялась для культового бренда arrow

Дочь Синди Кроуфорд в ультракоротких платьях снялась для культового бренда

16 сентября 2023 15:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дочь Синди Кроуфорд в ультракоротких платьях снялась для культового бренда
Модель Кайя Гербер. Фото: instagram.com/maisonvalentino/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель Кайя Гербера снялась для рекламной кампании модного бренда. Звезда примеряла короткие платья из коллекции ValentinoFall/Winter 2023 Black Tie.

Фото появились на странице бренда в социальной сети.

Читайте также:

Стильная фотосессия

В видео Кайя гуляет по замку Охека, Хантингнтон, на Лонг-Айленде в роскошных образах. В фотосессии девушка примеряла короткие платья, юбки и неизменный аксессуар — черные галстуки.

 

Модель Кайя Гербер. Фото: instagram.com/maisonvalentino/
Модель Кайя Гербер. Фото: instagram.com/maisonvalentino/

 

Модель Кайя Гербер. Фото: instagram.com/maisonvalentino/
Модель Кайя Гербер. Фото: instagram.com/maisonvalentino/

 

Модель Кайя Гербер. Фото: instagram.com/maisonvalentino/
Модель Кайя Гербер. Фото: instagram.com/maisonvalentino/

 

Модель Кайя Гербер. Фото: instagram.com/maisonvalentino/
Модель Кайя Гербер. Фото: instagram.com/maisonvalentino/

"Valentino Black Tie превратил единственный универсальный элемент — символ мужской силы — в призму эстетических возможностей. Галстук стал ключом к разблокированию гендерных схем и социальных барьеров. Один важный жест дал жизнь новому стилю. Это то, что должна делать мода, на мой взгляд. Никакие правила не могут отделить нас от наших мечтаний и идей, когда речь идет о самовыражении и личном выборе. Кайя обладает поразительной внешностью и редкой способностью позволить взгляду говорить, она может рассказать всю историю одним взглядом. Я очень рад видеть ее в этой кампании. Честно говоря, я думал о ней с первого дня, и теперь она воплощает это в жизнь", — рассказал креативный директор марки Пьерпаоло Пиччоли.

 

Кстати, в начале этого года мама Кайи, модель Синди Кроуфорд, пошутила о том, что ее дочь, как две капли похожая на нее, "украла" ее красоту.

"Я смотрю на свою дочь и замечаю, что ее волосы блестящие и здоровые — у нее мои волосы, и я хочу их вернуть!" — сказала InStyle модель и добавила, что волосы дочки вдохновили ее на создание уходовой линии косметики.

А в мае Кроуфорд рассказала изданию People, что Кайя балансирует между карьерой и личной жизнью так же, как она это делала в 1980-х годах.

Напомним, сын Синди Кроуфорд появился на обложке глянца.

Ранее обложку Vogue с легендарными моделями захетили в сети.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

"Наша справа": деньги на дождевые канализации выделяют, а Киев продолжает затапливать

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз