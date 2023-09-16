Дочь Синди Кроуфорд в ультракоротких платьях снялась для культового бренда

Модель Кайя Гербер. Фото: instagram.com/maisonvalentino/

Модель Кайя Гербера снялась для рекламной кампании модного бренда. Звезда примеряла короткие платья из коллекции ValentinoFall/Winter 2023 Black Tie.

Фото появились на странице бренда в социальной сети.

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В видео Кайя гуляет по замку Охека, Хантингнтон, на Лонг-Айленде в роскошных образах. В фотосессии девушка примеряла короткие платья, юбки и неизменный аксессуар — черные галстуки.

Модель Кайя Гербер. Фото: instagram.com/maisonvalentino/

Модель Кайя Гербер. Фото: instagram.com/maisonvalentino/

Модель Кайя Гербер. Фото: instagram.com/maisonvalentino/

Модель Кайя Гербер. Фото: instagram.com/maisonvalentino/

"Valentino Black Tie превратил единственный универсальный элемент — символ мужской силы — в призму эстетических возможностей. Галстук стал ключом к разблокированию гендерных схем и социальных барьеров. Один важный жест дал жизнь новому стилю. Это то, что должна делать мода, на мой взгляд. Никакие правила не могут отделить нас от наших мечтаний и идей, когда речь идет о самовыражении и личном выборе. Кайя обладает поразительной внешностью и редкой способностью позволить взгляду говорить, она может рассказать всю историю одним взглядом. Я очень рад видеть ее в этой кампании. Честно говоря, я думал о ней с первого дня, и теперь она воплощает это в жизнь", — рассказал креативный директор марки Пьерпаоло Пиччоли.

Кстати, в начале этого года мама Кайи, модель Синди Кроуфорд, пошутила о том, что ее дочь, как две капли похожая на нее, "украла" ее красоту.

"Я смотрю на свою дочь и замечаю, что ее волосы блестящие и здоровые — у нее мои волосы, и я хочу их вернуть!" — сказала InStyle модель и добавила, что волосы дочки вдохновили ее на создание уходовой линии косметики.

А в мае Кроуфорд рассказала изданию People, что Кайя балансирует между карьерой и личной жизнью так же, как она это делала в 1980-х годах.

Напомним, сын Синди Кроуфорд появился на обложке глянца.

Ранее обложку Vogue с легендарными моделями захетили в сети.