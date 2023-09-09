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Золото замість одягу: донька Сінді Кроуфорд вразила розкішним образом на сторінках глянцю

9 вересня 2023 17:29
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Золото замість одягу: донька Сінді Кроуфорд вразила розкішним образом на сторінках глянцю
Модель Кайя Гербер. Фото: W Magazine
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

22-річна модель, донька Сінді Кроуфорд, Кая Гербер, знялась для обкладинки відомого глянцю. Дівчина приміряла стильні та незвичні образи.

Фото та інтерв'ю моделі з'явилося у W Magazine.

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Кая Гербер знялась для журналу W Magazine. Модель приміряла золотий бюстальтер-кольє, сукню з пір'я і елегантний костюм. Кая вперше знялась рекламній кампанії Versace у 10 років, і дебютувала на подіумі — у 16, у показі Рафа Сімонса для Calvin Klein.

 

Модель Кайя Гербер. Фото: W Magazine
Модель Кая Гербер. Фото: W Magazine

 

Модель Кайя Гербер. Фото: W Magazine
Модель Кая Гербер. Фото: W Magazine

 

Модель Кайя Гербер. Фото: W Magazine
Модель Кая Гербер. Фото: W Magazine

 

Модель Кайя Гербер. Фото: W Magazine
Модель Кая Гербер. Фото: W Magazine

 

 

Модель Кайя Гербер. Фото: W Magazine
Модель Кая Гербер. Фото: W Magazine

 

Модель Кайя Гербер. Фото: W Magazine
Модель Кая Гербер. Фото: W Magazine

 

Модель Кайя Гербер. Фото: W Magazine
Модель Кая Гербер. Фото: W Magazine

Дівчина не тільки піклується про зовнішній вигляд, але і саморзвивається. Журналістка запитала Кайю, що вона обов'язково бере з собою в подорож.

"Книги, звичайно. Я також люблю брати з собою власну пляшку води, щоб не використовувати пластикові. А також бальзам з папаї. Я використовую його скрізь. Якщо ви покладете її під очі, ви будете виглядати так, ніби ви спали, навіть якщо ви цього не зробили",  радить дівчина.

Нагадаємо, син Сінді Кроуфорд з'явився на обкладинці глянцю.

Раніше обкладинку Vogue з легендарними моделями захейтили у мережі.

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