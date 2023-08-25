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Дочь супермодели Хайди Клум показала идеальную фигуру на итальянском курорте

25 августа 2023 15:49
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дочь супермодели Гайди Клум пригласила идеальную фигуру на итальянском курорте.
Модель Лени Клум. Фото: BACKGRID
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дочь супермодели Хайди Клум, Лени Клум, отправилась на отдых с возлюбленным. Пара понежилась на пляже на итальянском курорте.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Юная модель Лени Клум

В отпуск Лени Клум улетела со своим парнем Арисом Рачевским. Пара выбрала курорт в Форте-дей-Марме, Италия. 19-летняя модель продемонстрировала потрясающую фигуру в красном купальнике от австралийского бренда.

 

Модель Лени Клум. Фото: BACKGRID

 

Модель Лени Клум. Фото: BACKGRID

 

Модель Лени Клум. Фото: BACKGRID

 

Модель Лени Клум. Фото: BACKGRID

 

Модель Лени Клум. Фото: BACKGRID

 

Модель Лени Клум. Фото: BACKGRID

 

Модель Лени Клум. Фото: BACKGRID

Девушка фотографировалась и обнималась с бойфрендом в компании его семьи.

Лени и Арис встречаются в течение трех лет, они тщательно оберегают приватность, и он редко появляется в ее Instagram.

Парень учится в Гарварде, является сыном агента талантов из Лос-Анджелеса Реи Рачевски.

Последние несколько лет Лени начала карьеру модели. Она дебютировала в 2020 году, когда появилась вместе со своей матерью на обложке Vogue Germany в возрасте 16 лет.

С тех пор она появилась в рекламных кампаниях для разных брендов, включая Dior Beauty, Fila и Intimissimi.

Напомним, супермодель Хайди Клум рассекретила свой вес.

Ранее дочь Гвинет Пэлтроу примеряла ее "оскаровское" платье.

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