Супермодель Гайді Клум розсекретила свою вагу

Супермодель Гайді Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

Модель Гайді Клум відверто розповіла прихильникам про своє харчування. Зірка зізналася, скільки важить.

Про це Гайді розповіла в Instagram.

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Задоволена власним тілом

50-річна модель підтримує свою модельну фігуру завдяки нежирному сніданку з трьох яєць-пашот у теплому курячому бульйоні та сказала своїм підписникам, що вона не їсть більше 900 калорій на день. На прохання шанувальника поділитися своєю вагою, Гайді розповіла, що важить 62,5 кілограми.

Раніше Гайді сказала, що більше не дотримується "дисциплінованої" дієти, незважаючи на проблеми з їжею в минулому.

Вона сказала журналу Red Magazine, що нарешті "задоволена тим, як виглядає", і рада можливості "просто вибирати правильні речі", коли справа стосується її харчових звичок.

"Я відчуваю себе щасливою від того, ким я є і якою я є. Я ношу штани, які хочу носити, і живу своїм життям. Спочатку мені доводилося бути дисциплінованим щодо їжі, а тепер я просто звикла до цього. Варіантів так багато, просто обирайте правильні речі. Тому що тоді у вас не буде страждань", — говорить Гайді.

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