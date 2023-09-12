Донька Уми Турман вийшла на червону доріжку з зірковим батьком

Актори Майя Хоук, Ітан Хоук та Лора Лінні. Фото: Reuters

Актор Ітан Хоук, його дочка Майя Хоук та актриса Лаура Лінні були помічені на прем'єрі свого фільму "Дика кішка" в Торонто. Тріо позувало для фотографовів у Royal Alexandra Theatre на Міжнародному кінофестивалі у Торонто.

Про це пише Daily Mail.

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"Дика кішка", сценаристом і режисером якої є 52-річний Ітан, є біографічною драмою про покійну письменницю Фланнері О'Коннор, яку у фільмі грає 25-річна Майя, коли вона намагалася опублікувати свій перший роман.

Акторка Майя Хоук. Фото: Reuters

Акторка Майя Хоук. Фото: Reuters

Актор Ітан Хоук. Фото: Reuters

Актор Ітан Хоук. Фото: Reuters

59-річна Лінні грає роль Регіни у фільмі, в якому також знімаються Філіп Еттінгер, Купер Хоффман, Рафаель Касаль, Вінсент Д'Онофріо, Вілла Фіцджеральд і Алессандро Нівола.

Ітан вийшов на червону доріжку у стильному костюмі. Майя одягла чорну атласну сукню без бретелей, яку доповнила чорними підборами та браслетом.

"Мій тато був для мене чудовим учителем, і ми хочемо працювати разом", — прокоментувала роботу з батьком Майя.

Майя Хоук народилася у шлюбі акторів Ітана Хоука та Уми Турман.

Раніше колишня дівчина Ді Капріо, яку він кинув після її 25-річчя, сяяла на відомому кінофестивалі.

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