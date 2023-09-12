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Кейт Вінслет стала головною зіркою жовтневого Vogue

12 вересня 2023 10:20
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Кейт Вінслет стала головною зіркою жовтневого Vogue
Акторка Кейт Вінслет. Фото: Vogue
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Кейт Вінслет знялася для обкладинки жовтневого випуску журналу Vogue. Зірка приміряла стильні образи і дала відверте інтерв'ю.

Про це повідомляє Vogue.

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Стильна фотосесія

Фотосесія та інтерв'ю актриси присвячені виходу нового фільму за участю актриси "Лі" про життя та роботу моделі, фотографа, військового кореспондента Vogue Елізабет "Лі" Міллер. Жінка висвітлювала жахи Другої світової війни та роботу концентраційних таборів.

 

Акторка Кейт Вінслет. Фото: Vogue
Акторка Кейт Вінслет. Фото: Vogue

 

Акторка Кейт Вінслет. Фото: Vogue
Акторка Кейт Вінслет з сином Лі Міллер. Фото: Vogue

 

Акторка Кейт Вінслет. Фото: Vogue
Акторка Кейт Вінслет. Фото: Vogue

 

Акторка Кейт Вінслет. Фото: Vogue
Акторка Кейт Вінслет. Фото: Vogue

 

Акторка Кейт Вінслет. Фото: Vogue
Акторка Кейт Вінслет. Фото: Vogue

На створення "Лі" у неї та команди пішло вісім років копіткої роботи.

"Ли була жінкою, яка прожила своє життя на своїх умовах, і за все це вона заплатила жахливу емоційну ціну. Я хотіла розповісти історію неповноцінної жінки середніх років, яка вирушила на війну та задокументувала її", — розповіла актриса.

Вінслет повністю контролювала процес зйомок — від пошуку фінансування та найму співробітників до точної відповідності її героїні прототипу. Актриса розповіла, що годинами знаходилася в будинку Лі Міллер та її чоловіка Роланда Пенроуза, переглядаючи щоденники та листи Міллер, вивчаючи її контакти. Вона уважно стежила за костюмами, які мають бути ідентичними тим, що носила Лі як військовий кореспондент. Вона навчилася користуватися камерою з ручним приводом Rolleiflex як у Міллера, і деякі кадри, зроблені актрисою, були використані у фільмі.

Біографічний фільм "Лі", адаптація книги сина Елізабет Міллер Ентоні Пенроуза "Життя Лі Міллер", з Кейт Вінслет у головній ролі був представлений на фестивалі в Торонто і вийде у прокат цієї осені.

Нагадаємо, син Сінді Кроуфорд з'явився на обкладинці глянцю.

Раніше обкладинку Vogue з легендарними моделями захейтили у мережі.

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