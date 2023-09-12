Донька Уми Турман вийшла на червону доріжку з зірковим батьком

Актеры Майя Хоук, Итан Хоук и Лаура Линни. Фото: Reuters

Актер Итан Хоук, его дочь Майя Хоук и актриса Лаура Линни были замечены на премьере своего фильма "Дикая кошка" в Торонто. Трио позировало для фотографов в Royal Alexandra Theatre на Международном кинофестивале в Торонто.

Об этом пишет Daily Mail.

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"Дикая кошка", сценаристом и режиссером которой является 52-летний Итан, является биографической драмой о покойной писательнице Фланнере О'Коннор, которую в фильме играет 25-летняя Майя, когда она пыталась опубликовать свой первый роман.

Актриса Майя Хоук. Фото: Reuters

Актриса Майя Хоук. Фото: Reuters

Актер Итан Хоук. Фото: Reuters

Актер Итан Хоук. Фото: Reuters

59-летняя Линни играет роль Регины в фильме, в котором также снимаются Филипп Эттингер, Купер Хоффман, Рафаэль Касаль, Винсент Д'Онофрио, Вилла Фицджеральд и Алессандро Нивола.

Итан вышел на красную дорожку в стильном костюме. Майя надела черное атласное платье без бретелей, которое дополнила черными босоножками на каблуке и браслетом.

"Мой папа был для меня отличным учителем, и мы хотим работать вместе", — прокомментировала работу с отцом Майя.

Майя Хоук родилась в браке актеров Итана Хоука и Умы Турман.

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