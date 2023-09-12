Донька Уми Турман вийшла на червону доріжку з зірковим батьком

Дочь Умы Турман вышла на красную дорожку со звездным отцом
Актер Итан Хоук, его дочь Майя Хоук и актриса Лаура Линни были замечены на премьере своего фильма "Дикая кошка" в Торонто. Трио позировало для фотографов в Royal Alexandra Theatre на Международном кинофестивале в Торонто.
Об этом пишет Daily Mail.
Талантливый тандем
"Дикая кошка", сценаристом и режиссером которой является 52-летний Итан, является биографической драмой о покойной писательнице Фланнере О'Коннор, которую в фильме играет 25-летняя Майя, когда она пыталась опубликовать свой первый роман.
59-летняя Линни играет роль Регины в фильме, в котором также снимаются Филипп Эттингер, Купер Хоффман, Рафаэль Касаль, Винсент Д'Онофрио, Вилла Фицджеральд и Алессандро Нивола.
Итан вышел на красную дорожку в стильном костюме. Майя надела черное атласное платье без бретелей, которое дополнила черными босоножками на каблуке и браслетом.
"Мой папа был для меня отличным учителем, и мы хотим работать вместе", — прокомментировала работу с отцом Майя.
Майя Хоук родилась в браке актеров Итана Хоука и Умы Турман.
Ранее бывшая девушка Ди Каприо, которую он бросил после ее 25-летия, сияла на знаменитом кинофестивале.
Напомним, Кейт Уинслет стала главной звездой октябрьского Vogue.