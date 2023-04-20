Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Дочь Веры Брежневой устроила пикантную обнаженную фотосессию в зеленых лесах США arrow

Дочь Веры Брежневой устроила пикантную обнаженную фотосессию в зеленых лесах США

20 апреля 2023 17:54
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Дочь Веры Брежневой устроила пикантную обнаженную фотосессию в зеленых лесах США
Певица Вера Брежнева и ее старшая дочь Соня Киперман. Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В конце прошлого месяца певица Вера Брежнева, которая сейчас выступает под новым псевдонимом VERA, прилетела в США, чтобы поздравить старшую дочь Соню Киперман с днем рождения. Девушке исполнилось 22 года. И она уже давно может делать все, что заблагорассудится. Чем, в принципе, и занимается.

В своих Instastories старшая дочь экс-участницы группы "ВИА Гра" показала пикантное фото.

Читайте также:

Откровенная фотосессия

Звездная дочь уже давно живет в США. Там она и учится и идет к своей цели. Соня мечтает покорить Голливуд. После празднования своего дня рождения старшая дочь Веры отправилась на прогулку по лесу.

На фоне американских природных пейзажей Соня позировала на камеру топлес. Правда, в соцсети 22-летняя девушка выложила только одно фото.

Старшая дочь Веры Брежневой, Сара Киперман позирует топлес на камеру. Фото: Instastories/sonyaxkiperman

Это не первые фото, на которых Соня позирует без бюстгальтера. Молодая студентка время от времени радует подписчиков откровенными снимками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by sonya (@sonyaxkiperman)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by sonya (@sonyaxkiperman)

А вот певица редко публикует фотографии со старшей дочерью, родившейся от Виталия Войченко. С ним Брежнева прожила несколько лет в гражданском браке. Соня носит фамилию второго мужа певицы, бизнесмена Михаила Кипермана, от которого у Веры дочь Сара.

Напомним, ранее мы писали, что Вера Брежнева и ее муж, композитор и продюсер Константин Меладзе продают роскошное имение под Москвой. Также мы рассказывали, что участница шоу "Холостяк" Виктория Варлей попала на обложку Playboy в 38 лет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас