Дочь Веры Брежневой устроила пикантную обнаженную фотосессию в зеленых лесах США

Певица Вера Брежнева и ее старшая дочь Соня Киперман. Фото: коллаж Новини.LIVE

В конце прошлого месяца певица Вера Брежнева, которая сейчас выступает под новым псевдонимом VERA, прилетела в США, чтобы поздравить старшую дочь Соню Киперман с днем рождения. Девушке исполнилось 22 года. И она уже давно может делать все, что заблагорассудится. Чем, в принципе, и занимается.

В своих Instastories старшая дочь экс-участницы группы "ВИА Гра" показала пикантное фото.

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Звездная дочь уже давно живет в США. Там она и учится и идет к своей цели. Соня мечтает покорить Голливуд. После празднования своего дня рождения старшая дочь Веры отправилась на прогулку по лесу.

На фоне американских природных пейзажей Соня позировала на камеру топлес. Правда, в соцсети 22-летняя девушка выложила только одно фото.

Старшая дочь Веры Брежневой, Сара Киперман позирует топлес на камеру. Фото: Instastories/sonyaxkiperman

Это не первые фото, на которых Соня позирует без бюстгальтера. Молодая студентка время от времени радует подписчиков откровенными снимками.

А вот певица редко публикует фотографии со старшей дочерью, родившейся от Виталия Войченко. С ним Брежнева прожила несколько лет в гражданском браке. Соня носит фамилию второго мужа певицы, бизнесмена Михаила Кипермана, от которого у Веры дочь Сара.

Напомним, ранее мы писали, что Вера Брежнева и ее муж, композитор и продюсер Константин Меладзе продают роскошное имение под Москвой. Также мы рассказывали, что участница шоу "Холостяк" Виктория Варлей попала на обложку Playboy в 38 лет.