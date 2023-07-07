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Доньку путініста Машкова "вирізали" з серіалу на федеральному телеканалі РФ

7 липня 2023 12:54
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Доньку путініста Машкова "вирізали" з серіалу на федеральному телеканалі РФ
Російські актори Володимир та Марія Машкови. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Доньку пропутінського актора Володимира Машкова, Марію, прибрали з серіалу "Операція "Престол", який вийшов на федеральному телеканалі "Росія". Причиною стала її громадянська позиція. Марія засудила війну в Україні та довгий час живе у США. 

Машкова прокоментувала рішення пропутінських продюсерів в сторіз свого Instagram.

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Знімали серіал ще 2021 року, головну роль продюсери віддали саме Марії Машковій. Втім шоу вийшло без неї: всі сцени з акторкою "вирізали" та замінили її на Тетяну Арнтгольц. В країні "болот" Марію часто критикують за те, що вона не підтримує криваву політику диктатора Путіна та не поділяє позицію свого батька Володимира Машкова. Той активно підтримує війну в Україні і виступає на пропутінських концертах. 

Марія повідомила, що сама відмовилася продовжувати роботу над проєктом.

"Це лише наслідок мого вибору. Відмовилася дошкуляти сама. Це було тяжке рішення, але я про нього не пошкодувала ні на мить. У історичних обставинах, що склалися, я вважала неможливим для себе боротися з фашистами на російському телебаченні", — заявила 38-річна акторка.

Акторка Марія Машкова. Скриншот: Instagram/masha_mashkova_official

Нагадаємо, раніше ми писали, що через підтримку війни в Україні в Киргизстані скасували концерт пропутінського російського співака Григорія Лепса. Також ми розповідали, що син ув'язненого пропагандиста, російського актора Михайла Єфремова, випав з вікна та потрапив до реанімації.

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