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Путініст Володимир Машков долучився до збору грошей для російської армії

26 червня 2023 20:57
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Війна в Україні: путініст Володмир Машков долчився до збору грошей для російської армії
Актор Володмир Машков. Фото: instagram.com/tot_mashkov/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актор, який підтримує режим Путіна, Володимир Машков, долучився до збору коштів на підтримку російської армії. Актор переконаний, що це допоможе також і мирним жителям.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Актор записав відеозвернення, де говорить про "важливість єднання та допомоги російській армії".

 

"Я підтримую збір Народного фронту для наших хлопців на передовій і мирних жителів, які несправедливо постраждали та опинилися у складній ситуації", — сказав актор і закликав інших росіян приєднатися до ініціативи.

До речі, донька Машкова, акторка Марія Машкова раніше розповіла про непрості стосунки з батьком через його проросійську позицію.

Володимир Машков брав участь у скандальному концерті у Москві, де святкували окупацію Криму та вторгнення в Україну та неодноразово підтримував Путіна. Донька Машкова перебуває у США.

Раніше співачка Оля Полякова змотивувала підписників відвісити копняка Баскову та Лепсу.

Нагадаємо, російський актор і співак Микита Джигурда, який підтримує путінський режим, вирушив на Донбас. Музикант похвалився, що одним із перших серед російських артистів їздив до оккупантів.

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