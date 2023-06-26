Війна в Україні: путініст Володмир Машков долчився до збору грошей для російської армії

Путініст Володимир Машков долучився до збору грошей для російської армії
Актор, який підтримує режим Путіна, Володимир Машков, долучився до збору коштів на підтримку російської армії. Актор переконаний, що це допоможе також і мирним жителям.
Про це пишуть російські ЗМІ.
Спонсортство війни
Актор записав відеозвернення, де говорить про "важливість єднання та допомоги російській армії".
"Я підтримую збір Народного фронту для наших хлопців на передовій і мирних жителів, які несправедливо постраждали та опинилися у складній ситуації", — сказав актор і закликав інших росіян приєднатися до ініціативи.
До речі, донька Машкова, акторка Марія Машкова раніше розповіла про непрості стосунки з батьком через його проросійську позицію.
Володимир Машков брав участь у скандальному концерті у Москві, де святкували окупацію Криму та вторгнення в Україну та неодноразово підтримував Путіна. Донька Машкова перебуває у США.
Раніше співачка Оля Полякова змотивувала підписників відвісити копняка Баскову та Лепсу.
Нагадаємо, російський актор і співак Микита Джигурда, який підтримує путінський режим, вирушив на Донбас. Музикант похвалився, що одним із перших серед російських артистів їздив до оккупантів.