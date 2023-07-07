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Дочь путиниста Машкова "вырезали" из сериала на федеральном телеканале РФ

7 июля 2023 12:54
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Дочь путиниста Машкова "вырезали" из сериала на федеральном телеканале РФ
Российские актеры Владимир и Мария Машковы. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Дочь пропутинского актера Владимира Машкова, Марию, убрали из вышедшего на федеральном телеканале "Россия" сериала "Операция "Престол". Причиной стала ее гражданская позиция. Мария осудила войну в Украине и долгое время живет в США.

Машкова прокомментировала решение пропутинских продюсеров в адрес своего Instagram.

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Снимали сериал еще в 2021 году, главную роль продюсеры отдали именно Марии Машковой. Впрочем, шоу вышло без нее: все сцены с актрисой "вырезали" и заменили ее на Татьяну Арнтгольц. В стране "болот" Мария часто критикуется за то, что она не поддерживает кровавую политику диктатора Путина и не разделяет позицию своего отца Владимира Машкова. Он активно поддерживает войну в Украине и выступает на пропутинских концертах.

Мария сообщила, что сама отказалась продолжать работу над проектом.

"Это лишь следствие моего выбора. Отказалась досниматься сама. Это было тяжелое решение, но я о нем не пожалела ни на мгновение. В сложившихся исторических обстоятельствах я считала невозможным для себя бороться с фашистами на российском телевидении", — заявила 38-летняя актриса.

Актриса Мария Машкова. Скриншот: Instagram/masha_mashkova_official

Напомним, ранее мы писали, что из-за поддержки войны в Украине в Кыргызстане отменили концерт пропутинского российского певца Григория Лепса. Также мы рассказывали, что сын заключённого пропагандиста, российского актера Михаила Ефремова, выпал из окна и попал в реанимацию.

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