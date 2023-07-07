Дочь путиниста Машкова "вырезали" из сериала на федеральном телеканале РФ
Дочь пропутинского актера Владимира Машкова, Марию, убрали из вышедшего на федеральном телеканале "Россия" сериала "Операция "Престол". Причиной стала ее гражданская позиция. Мария осудила войну в Украине и долгое время живет в США.
Машкова прокомментировала решение пропутинских продюсеров в адрес своего Instagram.
Цензура по-русски
Снимали сериал еще в 2021 году, главную роль продюсеры отдали именно Марии Машковой. Впрочем, шоу вышло без нее: все сцены с актрисой "вырезали" и заменили ее на Татьяну Арнтгольц. В стране "болот" Мария часто критикуется за то, что она не поддерживает кровавую политику диктатора Путина и не разделяет позицию своего отца Владимира Машкова. Он активно поддерживает войну в Украине и выступает на пропутинских концертах.
Мария сообщила, что сама отказалась продолжать работу над проектом.
"Это лишь следствие моего выбора. Отказалась досниматься сама. Это было тяжелое решение, но я о нем не пожалела ни на мгновение. В сложившихся исторических обстоятельствах я считала невозможным для себя бороться с фашистами на российском телевидении", — заявила 38-летняя актриса.
Напомним, ранее мы писали, что из-за поддержки войны в Украине в Кыргызстане отменили концерт пропутинского российского певца Григория Лепса. Также мы рассказывали, что сын заключённого пропагандиста, российского актера Михаила Ефремова, выпал из окна и попал в реанимацию.