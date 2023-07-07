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Путініста Лепса "скасували" ще в одній країні

7 липня 2023 08:18
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Путініста Лепса "скасували" ще в одній країні
Російський пропутінський співак Григорій Лепс. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В Киргизстані скасували концерт пропутінського російського співака Григорія Лепса. Ця країна стала вже третьою в Середній Азії, в якій населення висловилось проти виступу пропагандиста. 

Про це повідомляє видання "Радио Азаттык".

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Концерт пропагандиста мав відбутися 2 серпня у курортному місті Чолпон-Ата, розташованого на північному березі озера Іссик-Куль. Втім організаторам довелось скасувати виступ Лепса через незадоволення серед громадськості.

"Киргизстан дотримується нейтральної позиції у війні Росії з Україною, тому на території країни не мають відбуватися концерти артистів, які підтримують військову політику Кремля", — зазначив політолог Алмаз Тажибай.

До цього були скасовані концерти Григорія Лепса в Узбекистані та Казахстані. Причиною також стало невдоволення населення країн у соціальних мережах.

Відзначимо, Григорій Лепс неодноразово порушував правила перетину кордону, відвідував тимчасово окуповані території та фінансово підтримує терористів. Так, днями він виплатив мільйон рублів окупанту за нібито знищений танк Leopard.

Також ми розповідали, що син ув'язненого пропагандиста, російського актора Михайла Єфремова, випав з вікна та потрапив до реанімації.

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