Дорофеева из-за болезни перенесла концерт в Луцке и сообщила о своем состоянии здоровья

Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA)

С середины февраля певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) находится в благотворительном туре "Сенси" по городам Украины. После 16 концертов артистка не смогла выступить на последнем, который был запланирован в Луцке.

Об этом Дорофеева сообщила в своих Instastories.

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По словам певицы, она очень ждала встречи с поклонниками в Луцке. Из-за плохого самочувствия Дорофеевой пришлось перенести концерт на 21 марта. В комментариях Надя получила немало пожеланий скорейшего выздоровления.

"Друзья, всем спасибо за поддержку. Только сейчас немного пришла в себя. У меня с позавчера температура. А вчера еще и сверху произошел сильный приступ мигрени. Все это комбо сработало ужасно", — поделилась в соцсети Дорофеева.

Отметим, что с начала апреля у певицы запланированы концерты за границей. В частности, в Тбилиси, Варшаве, Тель-Авиве и других городах.

Напомним, ранее мы писали, что Надя Дорофеева исполнила завещание украинского защитника, погибшего на войне. Также мы рассказывали, что победителя премии "Оскар-2023" прооперировали сразу после церемонии.