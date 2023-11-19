Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Дорофєєва показала, як проводить відпустку разом з Кацуріним в Карпатах arrow

Дорофєєва показала, як проводить відпустку разом з Кацуріним в Карпатах

19 листопада 2023 14:11
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Дорофєєва показала, як проводить відпустку разом з Кацуріним в Карпатах
Співачка Надя Дорофєєва та блогер Миша Кацурін. Фото: Instagram/nadyadorofeeva
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Понад місяць співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) знаходиться у всеукраїнському турі. Між концертами з’явився проміжок часу, який 33-річна уродженка Сімферополя вирішила провести в Карпатах разом зі своїм коханим, ресторатором, блогером Мішею Кацуріним. 

Відповідні сторіз з’явились в Instagram Наді. 

Читайте також:

Відпочинок Дорофєєвої та Кацуріна

Відігравши концерт в Черкасах в Наді з’явились вільні дні в графіку перед шоу в Житомирі 27 листопада. Співачка вирішила скористатися нагодою та разом з чоловіком поїхала у Карпати, в яких зіркове подружжя проведе чотири дні.

Дорофєєва
Надя Дорофєєва в Карпатах. Скриншот: Instagram/nadyadorofeeva

Для відпочинку Надя та Міша обрали традиційний будинок з трьома окремими кімнатами і окрема хатина, розташовані на полонині над селом Яворів, Івано-Франківської області. Дорофєєва зняла на відео, як Кацурін приносить дрова для печі, а також відпочинок зіркової парочки біля панорамних вікон.

Відпочинок Дорофєєвої
Надя Дорофєєва показала відпочинок в Карпатах. Скриншоти: Instagram/nadyadorofeeva

"Тут можна зупинитися, обрати для себе кімнату чи окремий будиночок і прожити певний час, наповнюючись силою природи і п’яти поколінь однієї сім’ї, що жили на цій ділянці", — йдеться на сайті комплексу. 

Щодо Михайла, то він робить репости зі сторінки Наді та не робить контент для своїх соцмереж. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що  Дорофєєва бавилась з сином Кацуріна. Також ми писали, як Надя як проводить час з коханим у заміському комплексі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Новина з відео

22:57 У Київській області пішов перший сніг

Актуальне по темі