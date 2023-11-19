Дорофєєва показала, як проводить відпустку разом з Кацуріним в Карпатах
Понад місяць співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) знаходиться у всеукраїнському турі. Між концертами з’явився проміжок часу, який 33-річна уродженка Сімферополя вирішила провести в Карпатах разом зі своїм коханим, ресторатором, блогером Мішею Кацуріним.
Відповідні сторіз з’явились в Instagram Наді.
Відпочинок Дорофєєвої та Кацуріна
Відігравши концерт в Черкасах в Наді з’явились вільні дні в графіку перед шоу в Житомирі 27 листопада. Співачка вирішила скористатися нагодою та разом з чоловіком поїхала у Карпати, в яких зіркове подружжя проведе чотири дні.
Для відпочинку Надя та Міша обрали традиційний будинок з трьома окремими кімнатами і окрема хатина, розташовані на полонині над селом Яворів, Івано-Франківської області. Дорофєєва зняла на відео, як Кацурін приносить дрова для печі, а також відпочинок зіркової парочки біля панорамних вікон.
"Тут можна зупинитися, обрати для себе кімнату чи окремий будиночок і прожити певний час, наповнюючись силою природи і п’яти поколінь однієї сім’ї, що жили на цій ділянці", — йдеться на сайті комплексу.
Щодо Михайла, то він робить репости зі сторінки Наді та не робить контент для своїх соцмереж.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Дорофєєва бавилась з сином Кацуріна. Також ми писали, як Надя як проводить час з коханим у заміському комплексі.
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