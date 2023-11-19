Дорофєєва показала, як проводить відпустку разом з Кацуріним в Карпатах

Співачка Надя Дорофєєва та блогер Миша Кацурін. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Понад місяць співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) знаходиться у всеукраїнському турі. Між концертами з’явився проміжок часу, який 33-річна уродженка Сімферополя вирішила провести в Карпатах разом зі своїм коханим, ресторатором, блогером Мішею Кацуріним.

Відповідні сторіз з’явились в Instagram Наді.

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Відігравши концерт в Черкасах в Наді з’явились вільні дні в графіку перед шоу в Житомирі 27 листопада. Співачка вирішила скористатися нагодою та разом з чоловіком поїхала у Карпати, в яких зіркове подружжя проведе чотири дні.

Надя Дорофєєва в Карпатах. Скриншот: Instagram/nadyadorofeeva

Для відпочинку Надя та Міша обрали традиційний будинок з трьома окремими кімнатами і окрема хатина, розташовані на полонині над селом Яворів, Івано-Франківської області. Дорофєєва зняла на відео, як Кацурін приносить дрова для печі, а також відпочинок зіркової парочки біля панорамних вікон.

Надя Дорофєєва показала відпочинок в Карпатах. Скриншоти: Instagram/nadyadorofeeva

"Тут можна зупинитися, обрати для себе кімнату чи окремий будиночок і прожити певний час, наповнюючись силою природи і п’яти поколінь однієї сім’ї, що жили на цій ділянці", — йдеться на сайті комплексу.

Щодо Михайла, то він робить репости зі сторінки Наді та не робить контент для своїх соцмереж.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Дорофєєва бавилась з сином Кацуріна. Також ми писали, як Надя як проводить час з коханим у заміському комплексі.