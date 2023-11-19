Дорофеева показала, как проводит отпуск вместе с Кацуриным в Карпатах
Более месяца певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) находится во всеукраинском туре. Между концертами появился промежуток времени, который 33-летняя уроженка Симферополя решила провести в Карпатах вместе со своим возлюбленным, ресторатором, блогером Мишей Кацуриным.
Соответствующие сториз появились в Instagram Нади.
Отдых Дорофеевой и Кацурина
Отыграв концерт в Черкассах в Наде появились свободные дни в графике перед шоу в Житомире 27 ноября. Певица решила воспользоваться случаем и вместе с мужем уехала в Карпаты, в которых звездные супруги проведут четыре дня.
Для отдыха Надя и Миша выбрали традиционный дом с тремя отдельными комнатами и отдельную хижину, расположенную на горной долине над селом Яворов, Ивано-Франковской области. Дорофеева сняла на видео, как Кацурин приносит дрова для печи, а также отдых звездной парочки у панорамных окон.
"Здесь можно остановиться, выбрать для себя комнату или отдельный домик и прожить определенное время, наполняясь силой природы и пяти поколений одной семьи, живших на этом участке", — говорится на сайте комплекса.
Что касается Миши, то он делает репосты со страницы Нади и не снимает контент для своих соцсетей.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Дорофеева играла с сыном Кацурином. Также мы писали, как Надя как проводит время с любимым в загородном комплексе.
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