Дорофеева показала, как ее мать реагирует на творчество Миши Кацурина

Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) и ресторатор, блогер Миша Кацурин. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Более года певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) встречается с ресторатором, блогером Мишей Кацуриным. Звездная парочка вместе работает над новыми композициями артистки. Дорофеева показала поклонникам, как на творчество Кацурина реагирует ее мать, пани Ольга.

Соответствующие сториз появились в Instagram Дорофеевой.

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Надя опубликовала серию коротких видео, на которых ее бойфренд создает музыку. Впрочем, внимание Дорофеевой было приковано к ее матери Ольге. Судя по всему она была не в восторге от набора звуков, которые звучали из девайсов Кацурина. До этого Дорофеева отнеслась с юмором.

Бойфренд Нади Дорофеевой, ресторатор Миша Кацурин. Скриншот: Instagram/nadyadorofeeva

Мать Нади Дорофеевой, пани Ольга. Скриншот: Instagram/nadyadorofeeva

Также Надя вспомнила песню "Люблю, але не зовсім". Из-за подрыва Каховской ГЭС, который вызвал экологическую и гуманитарную катастрофу, артистка отложила премьеру новой композиции. Дорофеева отметила, что она уже хочет поделиться с поклонниками другой новой песней.

Надя Дорофеева. Скриншот: Instagram/nadyadorofeeva

Напомним, ранее мы писали, что Дорофеева и Кацурин впервые выступили на сцене с песней "Щоб не було". Также мы рассказывали, как Миша Кацурин поздравлял Надю с днем рождения.