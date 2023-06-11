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Дорофеева показала, как ее мать реагирует на творчество Миши Кацурина

11 июня 2023 10:28
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Дорофеева показала, как ее мать реагирует на творчество Миши Кацурина
Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) и ресторатор, блогер Миша Кацурин. Фото: Instagram/nadyadorofeeva
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Более года певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) встречается с ресторатором, блогером Мишей Кацуриным. Звездная парочка вместе работает над новыми композициями артистки. Дорофеева показала поклонникам, как на творчество Кацурина реагирует ее мать, пани Ольга.

Соответствующие сториз появились в Instagram Дорофеевой.

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Подробности

Надя опубликовала серию коротких видео, на которых ее бойфренд создает музыку. Впрочем, внимание Дорофеевой было приковано к ее матери Ольге. Судя по всему она была не в восторге от набора звуков, которые звучали из девайсов Кацурина. До этого Дорофеева отнеслась с юмором.

Бойфренд Нади Дорофеевой, ресторатор Миша Кацурин. Скриншот: Instagram/nadyadorofeeva
Мать Нади Дорофеевой, пани Ольга. Скриншот: Instagram/nadyadorofeeva

Также Надя вспомнила песню "Люблю, але не зовсім". Из-за подрыва Каховской ГЭС, который вызвал экологическую и гуманитарную катастрофу, артистка отложила премьеру новой композиции. Дорофеева отметила, что она уже хочет поделиться с поклонниками другой новой песней.

Надя Дорофеева. Скриншот: Instagram/nadyadorofeeva

Напомним, ранее мы писали, что Дорофеева и Кацурин впервые выступили на сцене с песней "Щоб не було". Также мы рассказывали, как Миша Кацурин поздравлял Надю с днем рождения.

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