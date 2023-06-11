Дорофеева показала, как ее мать реагирует на творчество Миши Кацурина
Более года певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) встречается с ресторатором, блогером Мишей Кацуриным. Звездная парочка вместе работает над новыми композициями артистки. Дорофеева показала поклонникам, как на творчество Кацурина реагирует ее мать, пани Ольга.
Соответствующие сториз появились в Instagram Дорофеевой.
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Надя опубликовала серию коротких видео, на которых ее бойфренд создает музыку. Впрочем, внимание Дорофеевой было приковано к ее матери Ольге. Судя по всему она была не в восторге от набора звуков, которые звучали из девайсов Кацурина. До этого Дорофеева отнеслась с юмором.
Также Надя вспомнила песню "Люблю, але не зовсім". Из-за подрыва Каховской ГЭС, который вызвал экологическую и гуманитарную катастрофу, артистка отложила премьеру новой композиции. Дорофеева отметила, что она уже хочет поделиться с поклонниками другой новой песней.
Напомним, ранее мы писали, что Дорофеева и Кацурин впервые выступили на сцене с песней "Щоб не було". Также мы рассказывали, как Миша Кацурин поздравлял Надю с днем рождения.