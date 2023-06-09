Дорофєєва показала незвично сумне портретне фото: що повідомила фанатам

Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA). Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Зазвичай, п’ятниця — день прем’єр в українських музикантів. Презентувати нову композицію планувала і співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA). Втім через підрив Каховської ГЕС та екологічної та гуманітарної катастрофи в Херсонській області, артистка вирішила відкласти прем’єру.

Відповідна публікація з’явилась в Instagram Дорофєєвої.

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Подробиці

На днях співачка планувала довгоочікуваний реліз треку "Кохаю, але не зовсім". За словами Наді, у пісні є строки "І я втомилась від сумних пісень". Артистка наголосила, що зараз українці всі втомились, але продовжують боротися.

У дописі Дорофєєва пояснила, чому вона вирішила презентувати новий трек пізніше.

"Зараз я відчуваю, як важливо не розмазувати увагу від подій на Херсонщині, бо нашим людям дуже потрібна допомога: наші донати, наша підтримка і наш розголос", — зазначила Надя.

33-річна артистка додала, що пісня обов'язково з’явиться на всіх музичних майданчиках, але трохи пізніше. Точну дату релізу Дорофєєва не назвала. Співачка доповнила публікацію портретним фото, на якому постала перед підписниками в незвичному для себе сумному вигляді.

Скриншот: Instagram/nadyadorofeeva

Нагадаємо, раніше ми писали, що гурти TVORCHI та The Hardkiss презентували спільну пісню. Також ми розповідали, що співак Макс Барських заінтригував фанатів новою версією композиції "Тумани".