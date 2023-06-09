Дорофєєва показала незвично сумне портретне фото: що повідомила фанатам
Зазвичай, п’ятниця — день прем’єр в українських музикантів. Презентувати нову композицію планувала і співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA). Втім через підрив Каховської ГЕС та екологічної та гуманітарної катастрофи в Херсонській області, артистка вирішила відкласти прем’єру.
Відповідна публікація з’явилась в Instagram Дорофєєвої.
Подробиці
На днях співачка планувала довгоочікуваний реліз треку "Кохаю, але не зовсім". За словами Наді, у пісні є строки "І я втомилась від сумних пісень". Артистка наголосила, що зараз українці всі втомились, але продовжують боротися.
У дописі Дорофєєва пояснила, чому вона вирішила презентувати новий трек пізніше.
"Зараз я відчуваю, як важливо не розмазувати увагу від подій на Херсонщині, бо нашим людям дуже потрібна допомога: наші донати, наша підтримка і наш розголос", — зазначила Надя.
33-річна артистка додала, що пісня обов'язково з’явиться на всіх музичних майданчиках, але трохи пізніше. Точну дату релізу Дорофєєва не назвала. Співачка доповнила публікацію портретним фото, на якому постала перед підписниками в незвичному для себе сумному вигляді.
Нагадаємо, раніше ми писали, що гурти TVORCHI та The Hardkiss презентували спільну пісню. Також ми розповідали, що співак Макс Барських заінтригував фанатів новою версією композиції "Тумани".