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Дорофеева показала необычно печальное портретное фото: что сообщила фанатам

9 июня 2023 15:48
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Дорофеева показала необычно печальное портретное фото: что сообщила фанатам
Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA). Фото: Instagram/nadyadorofeeva
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Как правило, пятница — день премьер у украинских музыкантов. Презентовать новую композицию планировала и певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA). Однако, из-за подрыва Каховской ГЭС и экологической и гуманитарной катастрофы в Херсонской области, артистка решила отложить премьеру.

Соответствующая публикация появилась в Instagram Дорофеевой.

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Подробности

На днях певица планировала долгожданный релиз трека "Люблю, але не зовсім". По словам Нади, в песне есть строки "И я устала от грустных песен". Артистка подчеркнула, что сейчас украинцы все устали, но продолжают бороться.

В сообщении Дорофеева объяснила, почему она решила презентовать новый трек позже.

"Сейчас я чувствую, как важно не размазывать внимание от событий на Херсонщине, потому что нашим людям очень нужна помощь: наши донаты, наша поддержка и наша огласка", — отметила Надя.

33-летняя артистка добавила, что песня обязательно появится на всех музыкальных площадках, но чуть позже. Точную дату релиза Дорофеева не назвала. Певица дополнила публикацию портретным фото, на котором предстала перед подписчиками в необычном для себя грустном виде.

Скриншот: Instagram/nadyadorofeeva

Напомним, ранее мы писали, что группы TVORCHI и The Hardkiss представили совместную песню. Также мы рассказывали, что певец Макс Барских заинтриговал фанатов новой версией композиции "Туманы".

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