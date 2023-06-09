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TVORCHI презентували дуетну пісню з відомим рок-гуртом

9 червня 2023 12:02
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
TVORCHI презентували дуетну пісню з відомим рок-гуртом
Гурт TVORCHI. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

П’ятниця — традиційний день прем’єр в українських музикантів. На тлі трагічних новин з півдня України, більшість артистів перенесли презентації нових композицій, або ж, як гурт TVORCHI зробили це без звичної потужної піар-кампанії. Учасники пісенного конкурсу "Євробачення-2023" презентували нову пісню "Мрійники", яку записали спільно з рок-гуртом The Hardkiss. 

Композиція доступна на всіх музичних майданчиках, а також YouTube каналі TVORCHI.

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Подробиці 

За словами учасників гурту TVORCHI спільну роботу з The Hardkiss вони почали готувати ще 2021 року. Презентувати пісню планували раніше, але прем'єру відклали. 

"Не так ми планували її представити ще тиждень тому. Та, маємо надію, що сьогодні вона подарує комусь віру. Маємо працювати далі і мріяти", — лаконічно прокоментували прем’єру TVORCHI.

Відзначимо, що майже половину травня хлопці з TVORCHI провели в англійському Ліверпулі, де пройшло "Євробачення-2023". Там була й фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна. Співачка стала однією з ведучих конкурсу, і зазначимо, єдиною, серед українців. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що менеджмент TVORCHI прокоментував низькі бали від деяких країн на "Євробаченні". Також ми розповідали, що TVORCHI розігрували прапор України, підписаний учасниками "Євробачення-2023".

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