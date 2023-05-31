Макс Барських заінтригував фанатів новою версією пісні "Тумани"

Співак Макс Барських. Фото: google.com

Співак Макс Барських знаходиться зараз у світовому турі Bestseller World Tour. Вже за два тижні розпочнеться його українська частина. 33-річний артист підготував для шанувальників чимало сюрпризів.

Про один з них Макс розповів у своєму Instagram.

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Що чекати шанувальникам

Барських розповів, що підготував спеціальну версію пісні "Тумани", яку виконує російською. Спільний кліп на неї та композицію "Неверная" набрав в YouTube понад 197 млн переглядів.

"Нова версія "Туманів". Здогадуєтесь, про що мова? З нетерпінням чекаю на вашу реакцію", — написав Барських та опублікував відео, на якому він співає англійською інший трек.

Реакція шанувальників

Фанати Барських одразу ж припустили, що Макс перезаписав хіт українською. Інші ж думають, що артист співатиме її англійською.

Мова про мову! Думаю англомовна версія

Після інтерв'ю Алана всі чекають "Тумани" українською

Цікаво послухати нову версію. Може один куплет буде українською, інший англійською, щоб ні в кого не було претензій. З нетерпінням чекаємо на концерти

Навіть не представляю, як "Тумани" будуть українською. Алан в інтерв'ю натякнув. А чи буде студійна версія цікаво?

В одному з інтерв'ю ти казав, що будуть "Тумани" українською. Дуже хочеться почути

Нагадаємо, раніше ми писали, чому Макс Барських продовжує виконувати свої пісні російською мовою. Також ми писали, скільки Макс Барських отримував роялті в Росії до початку повномасштабної війни.