Макс Барських заінтригував фанатів новою версією пісні "Тумани"
Співак Макс Барських знаходиться зараз у світовому турі Bestseller World Tour. Вже за два тижні розпочнеться його українська частина. 33-річний артист підготував для шанувальників чимало сюрпризів.
Про один з них Макс розповів у своєму Instagram.
Що чекати шанувальникам
Барських розповів, що підготував спеціальну версію пісні "Тумани", яку виконує російською. Спільний кліп на неї та композицію "Неверная" набрав в YouTube понад 197 млн переглядів.
"Нова версія "Туманів". Здогадуєтесь, про що мова? З нетерпінням чекаю на вашу реакцію", — написав Барських та опублікував відео, на якому він співає англійською інший трек.
Реакція шанувальників
Фанати Барських одразу ж припустили, що Макс перезаписав хіт українською. Інші ж думають, що артист співатиме її англійською.
- Мова про мову! Думаю англомовна версія
- Після інтерв'ю Алана всі чекають "Тумани" українською
- Цікаво послухати нову версію. Може один куплет буде українською, інший англійською, щоб ні в кого не було претензій. З нетерпінням чекаємо на концерти
- Навіть не представляю, як "Тумани" будуть українською. Алан в інтерв'ю натякнув. А чи буде студійна версія цікаво?
- В одному з інтерв'ю ти казав, що будуть "Тумани" українською. Дуже хочеться почути
Нагадаємо, раніше ми писали, чому Макс Барських продовжує виконувати свої пісні російською мовою. Також ми писали, скільки Макс Барських отримував роялті в Росії до початку повномасштабної війни.