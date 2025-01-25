Маша Єфросиніна вперше за тривалий час показала маму-красуню - фото

Маша Єфросиніна на рідкісному фото показала маму-красуню
Телеведуча Маша Єфросиніна вперше за тривалий час поділилася із шанувальниками світлиною зі своєю мамою Людмилою. Зірка привітала близьку людину з особливим святом.
Фото із найріднішою знаменитість поділилася в Instagram.
Маша Єфросиніна привітала маму з днем народження
Сьогодні, 25 січня, мама телеведучої святкує свій день народження. Маша купила для близької людини величезний букет червоних квітів та поквапилася привітати її зі святом.
У stories Єфросиніна опублікувала свіже фото із мамою. Усміхнена телеведуча позувала поруч із іменинницею в святковий день.
"День народження жінки, яка вміє не тільки насолоджуватися життям та любити безумовно, а й підзаряджає, як космічний генератор, всіх, хто потрапляє в її поле, — моєї фантастичної мами", — написала Єфросиніна.
Раніше Віталій Козловський ніжно привітав дружину з днем народження. Також Софія Ротару розчулила фото зі своїм чоловіком в особливий день.
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