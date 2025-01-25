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Маша Єфросиніна на рідкісному фото показала маму-красуню

25 січня 2025 16:49
Марія Покровська - Редактор
Маша Єфросиніна вперше за тривалий час показала маму-красуню - фото
Маша Єфросиніна з мамою. Фото: instagram.com/mashaefrosinina
Марія Покровська - Редактор

Телеведуча Маша Єфросиніна вперше за тривалий час поділилася із шанувальниками світлиною зі своєю мамою Людмилою. Зірка привітала близьку людину з особливим святом.

Фото із найріднішою знаменитість поділилася в Instagram

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Маша Єфросиніна привітала маму з днем народження

Сьогодні, 25 січня, мама телеведучої святкує свій день народження. Маша купила для близької людини величезний букет червоних квітів та поквапилася привітати її зі святом.

Маша Єфросиніна привітала маму зі святом
Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

У stories Єфросиніна опублікувала свіже фото із мамою. Усміхнена телеведуча позувала поруч із іменинницею в святковий день.

"День народження жінки, яка вміє не тільки насолоджуватися життям та любити безумовно, а й підзаряджає, як космічний генератор, всіх, хто потрапляє в її поле, — моєї фантастичної мами", — написала Єфросиніна.

Маша Єфросиніна показала маму
Маша Єфросиніна та її мама. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Раніше Віталій Козловський ніжно привітав дружину з днем народження. Також Софія Ротару розчулила фото зі своїм чоловіком в особливий день.

День народження Маша Єфросініна фото українські зірки мама

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