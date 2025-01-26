Дорофеева показала, как они с Кацуриным поздравляли его дочь с 9-летием - фото

Миша Кацурин и Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофеева рассказала об особенном празднике в их семье с Мишей Кацуриным — свой день рождения празднует дочь ресторатора Саша. Девочке исполнилось девять лет.

В Instagram артистка показала, какой сюрприз они подготовили для девочки.

Читайте также:

Дочка Кацурина празднует 9-летие

С самого утра маленькую Сашу ждал приятный сюрприз — папа и мачеха украсили их квартиру воздушными шариками, а также подарили ей большую игрушечную альпаку.

Миша Кацурин с детьми. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

А после сюрприза дома семья решила на детскую вечеринку в кафе, где девочку ждали ее друзья и праздничная программа.

Празднование дня рождения Саши. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

В stories Дорофеева показала большой праздничный стол, украшенный в розовых тонах с живыми розами.

Праздничный стол на дне рождения Саши. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Кроме того, Сашу поздравляли аниматоры в костюмах ее любимых мультперсонажей и различные игры.

Дочь Миши Кацурина на празднике. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

В финале именинницу ждал праздничный торт. Кацурин и Дорофеева заказали для девочки яркий десерт в виде разноцветного сердца с ее именем и цифрой 9. Как написала Надя, торт так понравился Саше, что она не удержалась и сразу укусила его.

Праздничный торт для Саши. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее дочь Елены Кравец трогательно поздравила бойфренда с днем рождения. Также мы писали, что Маша Ефросинина в особенный день показала маму-красавицу.