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Дорофєєва замилувала обіймами з Кацуріним на нових фото

26 грудня 2024 17:37
Марія Покровська - Редактор
Надя Дорофєєва та Міша Кацурін замилували обіймами - фото
Міша Кацурін та Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Марія Покровська - Редактор

Співачка Надя Дорофєєва зачарувала шанувальників романтичними фото з чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним. Зірка підтримала свого обранця на відкритті нового закладу.

Світлинами з чоловіком співачка поділилася в Instagram

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Днями чоловік артистки відкрив у Києві ще один свій ресторан. З нагоди відкриття Дорофєєва та Кацурін влаштували вечерю у закладі. 

На фото, якими поділилася зірка, вона позувала в обіймах свого коханого. Кацурін ніжно притискав усміхнену Дорофєєву до себе та цілував у лоб.

Міша Кацурін та Надя Дорофєєва у ресторані
Міша Кацурін та Надя Дорофєєва у ресторані. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Виконавиця підтримала свого коханого та зізналася, що дуже пишається його успіхами.

"Мене взагалі вражає, як Міша дотискає кожну деталь, вдосконалює кожний нюанс і по-справжньому живе своїми проєктами. Дуже пишаюся тобою та радію, що ти робиш Київ прекрасніше", — написала Надя.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін
Надя Дорофєєва та Міша Кацурін. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Раніше Девід та Вікторія Бекхеми приголомшили вишуканими образами на різдвяній вечері.

Також ми писали, що Тіна Кароль показала, який вигляд мала до початку кар'єри.

Надя Дорофєєва фото українські зірки Міша Кацурін зіркова пара

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17:34 Гідрометцентр попередив про небезпеку — якою буде погода завтра

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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