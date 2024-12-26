Надя Дорофєєва та Міша Кацурін замилували обіймами - фото

Міша Кацурін та Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Співачка Надя Дорофєєва зачарувала шанувальників романтичними фото з чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним. Зірка підтримала свого обранця на відкритті нового закладу.

Світлинами з чоловіком співачка поділилася в Instagram.

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Днями чоловік артистки відкрив у Києві ще один свій ресторан. З нагоди відкриття Дорофєєва та Кацурін влаштували вечерю у закладі.

На фото, якими поділилася зірка, вона позувала в обіймах свого коханого. Кацурін ніжно притискав усміхнену Дорофєєву до себе та цілував у лоб.

Міша Кацурін та Надя Дорофєєва у ресторані. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Виконавиця підтримала свого коханого та зізналася, що дуже пишається його успіхами.

"Мене взагалі вражає, як Міша дотискає кожну деталь, вдосконалює кожний нюанс і по-справжньому живе своїми проєктами. Дуже пишаюся тобою та радію, що ти робиш Київ прекрасніше", — написала Надя.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

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