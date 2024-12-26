Надя Дорофєєва та Міша Кацурін замилували обіймами - фото

Дорофєєва замилувала обіймами з Кацуріним на нових фото
Співачка Надя Дорофєєва зачарувала шанувальників романтичними фото з чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним. Зірка підтримала свого обранця на відкритті нового закладу.
Світлинами з чоловіком співачка поділилася в Instagram.
Дорофєєва показала обійми і поцілунки з Кацуріним
Днями чоловік артистки відкрив у Києві ще один свій ресторан. З нагоди відкриття Дорофєєва та Кацурін влаштували вечерю у закладі.
На фото, якими поділилася зірка, вона позувала в обіймах свого коханого. Кацурін ніжно притискав усміхнену Дорофєєву до себе та цілував у лоб.
Виконавиця підтримала свого коханого та зізналася, що дуже пишається його успіхами.
"Мене взагалі вражає, як Міша дотискає кожну деталь, вдосконалює кожний нюанс і по-справжньому живе своїми проєктами. Дуже пишаюся тобою та радію, що ти робиш Київ прекрасніше", — написала Надя.
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