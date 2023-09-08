Дорофєєва прокоментувала чутки про їхнє розлучення з Кацуріним
Кілька місяців тому Надя Дорофєєва вийшла заміж за ресторатора та музиканта Мішу Кацуріна. Час від часу у пресі з'являються чутки про розставання пари, тож співачка вирішила відповісти на них.
Про це Надя Дорофєєва повідомила в Instagram Stories.
Конфлікт у парі
Дорофєєва розповіла про конфлікт зі своїм чоловіком, українським ресторатором Михайлом Кацуріним. Співачка опублікувала скріншот публікації із сайта одного з українських ЗМІ із заголовком "Відьма розповіла, чи розлучаться Кацурін і Дорофєєва".
У статті написано про "конфлікт" пари.Дорофєєва зізналася, що між нею та Кацуріним справді є конфлікт. Він, за словами Дорофєєвої, полягає в тому, що вони разом написали нову пісню, але не можуть визначитися, чи варто її випускати.
Щоб ухвалити рішення, артистка звернулася по допомогу до підписників. Серед трьох варіантів опитування, була іронічна відповідь: "запитайте у відьми".
Нагадаємо, Дантес вперше розповів, чи був запрошений на весілля Дорофєєвої.
Раніше Дорофєєва відповіла хейтерам про свій шлюб з Кацуріним.