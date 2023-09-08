Дорофеева прокомментировала слухи об их разводе с Кацуриным

Надя Дорофеева и Миша Кацурин. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Несколько месяцев назад Надя Дорофеева вышла замуж за ресторатора и музыканта Мишу Кацурина. Время от времени в печати появляются слухи о расставании пары, поэтому певица решила ответить на них.

Об этом Надя Дорофеева сообщила в Instagram Stories.

Читайте также:

Конфликт в паре

Дорофеева рассказала о конфликте со своим мужем, украинским ресторатором Михаилом Кацуриным. Певица опубликовала скриншот публикации с сайта одного из украинских СМИ с заголовком "Ведьма рассказала, разводятся ли Кацурин и Дорофеева".

Надя Дорофеева и Миша Кацурин. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Надя Дорофеева прокомментировала слухи о проблемах в отношениях с мужем. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

В статье написано о "конфликте" пары. Дорофеева призналась, что между ней и Кацуриным действительно есть конфликт. Он, по словам Дорофеевой, состоит в том, что они вместе написали новую песню, но не могут определиться, следует ли ее выпускать.

Надя Дорофеева прокомментировала слухи о проблемах в отношениях с мужем. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Чтобы принять решение, артистка обратилась за помощью к подписчикам. Среди трех вариантов опроса был ироничный ответ: "спросите у ведьмы".

Напомним, Дантес впервые рассказал, был ли приглашен на свадьбу Дорофеевой.

Ранее Дорофеева ответила хейтерам о своем браке с Кацуриным.