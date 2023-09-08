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Дорофеева прокомментировала слухи об их разводе с Кацуриным

8 сентября 2023 16:25
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дорофеева прокомментировала слухи об их разводе с Кацуриным
Надя Дорофеева и Миша Кацурин. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Несколько месяцев назад Надя Дорофеева вышла замуж за ресторатора и музыканта Мишу Кацурина. Время от времени в печати появляются слухи о расставании пары, поэтому певица решила ответить на них.

Об этом Надя Дорофеева сообщила в Instagram Stories.

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Конфликт в паре

Дорофеева рассказала о конфликте со своим мужем, украинским ресторатором Михаилом Кацуриным. Певица опубликовала скриншот публикации с сайта одного из украинских СМИ с заголовком "Ведьма рассказала, разводятся ли Кацурин и Дорофеева".

 

Надя Дорофеева и Миша Кацурин. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/
Надя Дорофеева и Миша Кацурин. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

 

Надя Дорофеева прокомментировала слухи о сообщении со своим мужем. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/
Надя Дорофеева прокомментировала слухи о проблемах в отношениях с мужем. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

В статье написано о "конфликте" пары. Дорофеева призналась, что между ней и Кацуриным действительно есть конфликт. Он, по словам Дорофеевой, состоит в том, что они вместе написали новую песню, но не могут определиться, следует ли ее выпускать.

 

Надя Дорофеева прокомментировала слухи о сообщении со своим мужем. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/
Надя Дорофеева прокомментировала слухи о проблемах в отношениях с мужем. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Чтобы принять решение, артистка обратилась за помощью к подписчикам. Среди трех вариантов опроса был ироничный ответ: "спросите у ведьмы".

Напомним, Дантес впервые рассказал, был ли приглашен на свадьбу Дорофеевой.

Ранее Дорофеева ответила хейтерам о своем браке с Кацуриным.

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