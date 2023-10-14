Netflix снимет сериал об одном из президентов США: это станет заменой шоу "Корона"

Стриминговая платформа Netflix. Фото: Google

Стриминговая платформа Netflix запустила в разработку мини-сериал, основанный на жизни президента США 35-го президента США Джона Кеннеди. После завершения забастовки сценаристов, те возвращаются к работе.

Об этом сообщает издание Variety.

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За основу сценария примут книгу Фредрика Логевалла "Джон Кеннеди: Достижение совершеннолетия в американском веке, 1917-1956". Она была опубликована в 2020 году и стала первой частью запланированной двухтомной биографии экс-президента США.

В первой книге рассматривается жизнь Кеннеди с его рождения до пребывания в должности младшего сенатора США от штата Массачусетс. В роли сценариста выступает Эрик Рот. Он работал над такими голливудскими хитами как "Форрест Гамп" и "Загадочная история Бенджамина Баттона". А вот поиски шоу-раннера еще ведутся.

Источники Variety заявляют, что Netflix рассматривает сериал как американскую версию сериала "Корона" о британской королевской семье и жизни Елизавета II.

Отметим, что в конце этой весны стало известно, что лауреат Пулитцеровской премии снимет фильм об убийстве Джона Кеннеди с точки зрения мафии Сэма Джанканы. В проекте снимутся такие суперзвезды, как Аль Пачино, Джон Траволта, Вигго Мортенсен, Шайя Лабаф, Кортни Лав и другие.

Джон Кеннеди. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что вышел трейлер последнего сезона "Короны", посвященного принцессе Диане. Также мы рассказывали, что старший сын Виктории и Дэвида Бекхэма планирует запуск собственного реалити-шоу.