Дорофеева прокомментировала документальный сериал о Дэвиде Бекхэме

Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA). Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Накануне на стриминговой платформе Netflix вышел документальный мини-сериал "Бекхэма" о жизни известного британского футболиста, бизнесмена Дэвида Бекхэма. В съемках также приняла участие его жена, дизайнер, бывшая участница группы Spice Girls, Виктория. Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) посмотрела шоу.

В сториз своего Instagram 33-летняя певица поделилась впечатлениями от сериала.

Читайте также:

Дорофеева о сериале

В четырехсерийном шоу Бекхэм откровенно рассказал о своих неудачах. Например, на нем очень сильно сказалась история, когда он получил красную карточку на Чемпионате мира по футболу 1998 года. После этого инцидента Дэвид не мог есть и спать.

Певица посмотрела все эпизоды документального сериала и осталась в восторге от главного героя.

"Очень мощный док. Невероятная реальная история жизни. Крутой мужик. Крутая семья. Не знаю, как ему хватило сил и мудрости не сойти с ума", — написала Надя.

В конце своей рецензии Дорофеева поставила смайлики. А сообщение дополнила одним из постеров документального сериала, на котором изображен маленький Дэвид.

Постер документального сериала о Дэвиде Бекхэме. Фото: Netflix

Напомним, ранее мы писали, как клан Бекхэмов в полном составе сверкал на красной дорожке премьеры нового сериала. Также мы рассказывали, что Дэвид Бекхэм пристыдил жену во время интервью.