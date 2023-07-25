Дорофєєва розповіла фанатам, що саме вона не дуже полюбляє у своєму житті

Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA). Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Минулого місяця співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) презентувала пісню "Кохаю, але не зовсім" та кліп на неї. Композиція займає перші сходинки в музичних чартах. А відео набрало вже понад 4 млн переглядів на YouTube. З цього приводу артистка креативно розповіла, що вона не повністю любить в своєму житті.

Відповідна публікація з’явилась в соцмережах Наді.

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Артистка вирішила перефразувати назву пісні "Кохаю, але не зовсім" та розповіла шанувальникам про свої вподобання. Фанати добре знають, що Надя — шанувальниця лате. Але, як зазначила 33-річна співачка, вона не зовсім любить каву.

"Люблю сніданки, але рано прокидатись — не зовсім. Люблю класний мейк, але в житті фарбуватись — не зовсім. Люблю суші, але тунець — не зовсім. Кохаю, але не зовсім 4 млн", — прокоментувала відмінний результат кліпу Надя.

Дорофєєва доповнила публікацію двома фотографіями, на яких вона позує на камеру біля темної стіни у білому стильному топі, джинсах-кльош та з розпущеним волоссям.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Надя Дорофєєва показала свої дитячі фото. Також ми розповідали, що новоспечений чоловік Дорофєєвої, ресторатор Міша Кацурін, шокував їхнім весільним тортом.