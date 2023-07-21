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"Зробив пропозицію": Надя Дорофєєва показала романтичний момент у лавах ЗСУ

21 липня 2023 14:45
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Надя Дорофєєва розповіла про свій виступ перед військовими – кадри з концерту
Українська співачка Надя Дорофєєва під час інтерв'ю на каналі "Сніданок з 1+1". Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська співачка та актриса, колишня солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва показала свій виступ перед військовими. Популярна виконавиця показала, як вона співала для українських захисників, та поділилася своїми враженнями від виступу.

Відповідним відеороликом Надя Дорофєєва поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Популярна артистка зазначила, що вона дуже вдячна захисникам України, які є справжніми героями. Вона розповіла про те, як їй сподобалося виступати перед військовими, з якими вона обіймалася та співала разом. Також Надя Дорофєєва згадала, як на її виступі була пропозиція коханій дівчині.

Надя Дорофеева
Колишня солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

"Ми обіймалися, співали і танцювали разом, посміхалися, а після "Щоб не було" Женя зробив пропозицію своїй коханій, бо, як він сказав, це "їхня пісня". Вчорашній виступ був дуже позитивним, а от сьогодні передивляюсь це відео — і мені безмежно сумно і важко, бо кожен з цих людей ризикує своїм життям заради нас усіх. Заради України", — написала Надя Дорофєєва.

Також українська виконавиця зазначила, що вона мріє, щоб усі військові, які зараз захищають Україну від ворогів, повернулися додому живими та здоровими. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

"Я була там, щоб висловити свою вдячність бійцям, а коли я вже закінчила виступ — від бригади мені вручили "подяку". Не знаю, які там музичні премії та перемоги були до цього — але ця "подяка" має набагато сильніший зміст. Дякую", — написала українська співачка.

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Надя Дорофєєва повертається до суддівського крісла шоу "Голос країни".

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Надя Дорофєєва показала себе без макіяжу. 

Також ми повідомляли про те, що українська співачка Надя Дорофєєва звернулася до хейтерів стосовно свого шлюбу з Мішею Кацуріним.

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