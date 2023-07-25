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"Як завжди, розкритий рот і пуп": Надю Дорофєєву звинуватили у вульгарності

25 липня 2023 11:17
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Надя Дорофєєва показала, як вона змінилася – дитячі та дорослі фото
Колишня учасниця дуету "Время и Стекло" Надя Дорофєєва на фотосесії посеред вулиці. Фото: instagram.com/p/CvHHxOeAdBl/?img_index=1
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Українська співачка та колишня учасниця дуету "Время и Стекло" Надя Дорофєєва вразила своїх шанувальників. Відома виконавиця показала, який вигляд вона мала в дитинстві, та порівняла дитячі фотографії зі знімками того, яка вона зараз.

Відповідними фотографіями Надя Дорофєєва поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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У профілі української співачки з’явилися дуже цікаві фотографії, де вона продемонструвала свій стиль в дитячі роки та зараз. Дивлячись на фотографії, можна побачити, як змінився стиль Наді Дорофєєвої з дитинства. 

Українська артистка зазначила, що із самого дитинства закладаються певні речі в людині. Також вона заявила, що дуже їй смішно від того, як за багато років змінився її стиль.

"Правильно кажуть, що фундамент освіти, звичок, смаків — закладається в дитинстві. Дивлюся на те, як змінився мій стиль, і ржу, бо ніяк", — написала під своїми фотографіями Надя Дорофєєва.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Ці фотографії, що з’явилися на сторінці української співачки, не залишилися без уваги її підписників. Тому під ними одразу ж почали з’являтися різні коментарі, де люди стали висловлювати свою думку стосовно зовнішності Наді Дорофєєвої.

  • Це точно! Смак та стиль у вас відсутній
  • А де посмішка на фото дорослої? Як завжди розкритий рот і пуп, якесь непорозуміння, вульгарщина…Надю, ти вважаєш це гарно?
  • Яка ікона стилю? У неї ніколи не було почуття стилю
  • Стиль не змінний, але 23 кг пудри є
Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої
Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої
Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої
Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої
Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Надя Дорофєєва отримала багато критики за повернення до шоу "Голос країни". 

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Надя Дорофєєва повідомила про повернення до відомого шоу. 

Також ми повідомляли про те, що українська виконавиця Надя Дорофєєва відповіла хейтерам за свій шлюб з Мішею Кацуріним. 

 

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