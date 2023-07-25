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Дорофеева рассказала фанатам, что именно она не очень любит в своей жизни

25 июля 2023 17:13
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Дорофеева рассказала фанатам, что именно она не очень любит в своей жизни
Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA). Фото: Instagram/nadyadorofeeva
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В прошлом месяце певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) презентовала песню "Кохаю, але не зовсім" и клип на нее. Композиция занимает первые ступеньки в музыкальных чартах. А видео набрало уже более 4 млн просмотров на YouTube. По этому поводу артистка креативно рассказала, что она не до конца любит в своей жизни.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях Нади.

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Что не любит Дорофеева

Артистка решила перефразировать название песни "Кохаю, але не зовсім" и рассказала поклонникам о своих предпочтениях. Фанаты хорошо знают, что Надя — поклонница латте. Но как отметила 33-летняя певица, она не совсем любит кофе.

"Люблю завтраки, но рано просыпаться не совсем. Люблю классный мейк, но в жизни краситься не совсем. Люблю суши, но тунец не совсем. Люблю, но не совсем 4 млн", прокомментировала отличный результат клипа Надя.

Дорофеева дополнила публикацию двумя фотографиями, на которых она позирует на камеру около темной стены в белом стильном топе, джинсах-клеш и с распущенными волосами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Напомним, ранее мы писали, что Надя Дорофеева показала свои детские фото. Также мы рассказывали, что новоиспеченный муж Дорофеевой, ресторатор Миша Кацурин, шокировал их свадебным тортом.

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