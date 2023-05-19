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Дорофеева в стильном мини устроила фотосессию в нью-йоркском метро

19 мая 2023 13:52
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дорофеева в стильном мини устроила фотосессию в нью-йоркском метро
Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Надя Дорофеева продолжает делиться снимками из поездки в США. Артистка на этот раз устроила фотосессию в метро.

Фотографии артистка запостила на своей странице в Instagram.

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Певицу фотографировала украинка, проживающая в США, Анастасия Лысенко. На фотографиях Надя позирует в мини-платье в нью-йоркском метро.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Кстати, многие подписчики увидели на фото небольшой животик звезды, начав ее сразу поздравлять с беременностью. Сама певица быстро отреагировала на слухи и иронически ответила, что такое случается, когда на ночь съела фастфуд.

Напомним, участники группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева (DOROFEEVA) и Алексей Завгородний (Позитив) отправились в Северную Америку, где отыграют несколько концертов.

Ранее стало известно, что Дорофеева рассталась с Владимиром Дантесом и закрутила роман с ресторатором и мужем своей подруги Мишей Кацуриным.

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