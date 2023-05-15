Дорофєєва влаштувала урбаністичну фотосесію у Нью-Йорку
Співачка Надя Дорофєєва взяла участь у стильній фотосесії на вулицях Нью-Йорка. Зірку зняла український фотограф, яка мешкає у США, Анастасія Лисенко.
Яскравими фото артистка поділилась у своєму Instagram.
Ритм великого міста
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Надя Дорофєєва влаштувала атмосферну фотосесію у Нью-Йорку
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Надя Дорофєєва влаштувала атмосферну фотосесію у Нью-Йорку
-
Надя Дорофєєва влаштувала атмосферну фотосесію у Нью-Йорку
-
Надя Дорофєєва влаштувала атмосферну фотосесію у Нью-Йорку
-
Надя Дорофєєва влаштувала атмосферну фотосесію у Нью-Йорку
-
Надя Дорофєєва влаштувала атмосферну фотосесію у Нью-Йорку
-
Надя Дорофєєва влаштувала атмосферну фотосесію у Нью-Йорку
-
Надя Дорофєєва влаштувала атмосферну фотосесію у Нью-Йорку
Урбаністична фотосесія Наді Дорофєєвої вийшла динамічною та емоційною. На знімках зірка гуляє вулицями Нью-Йорка, примірявши стильне вбрання у стилі овер-сайз.
Нагадаємо, три роки тому гурт "Время и Стекло" припинив своє існування. Та нещодавно Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) та Олексій Завгородній (Позитив) разом вирушили до Північної Америки, де відіграють декілька концертів.
Раніше співачка Світлана Лобода поділилась рідкісними фото з доньками. Зірка влаштувала імпровізовану фотосесію під час рибалки.