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Дорофєєва влаштувала урбаністичну фотосесію у Нью-Йорку

15 травня 2023 14:15
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дорофєєва влаштувала урбаністичну фотосесію у Нью-Йорку
Фото: https://www.instagram.com/nadyadorofeeva
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Надя Дорофєєва взяла участь у стильній фотосесії на вулицях Нью-Йорка. Зірку зняла український фотограф, яка мешкає у США, Анастасія Лисенко.

Яскравими фото артистка поділилась у своєму Instagram.

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  • Надя Дорофєєва влаштувала атмосферну фотосесію у Нью-Йорку
  • Надя Дорофєєва влаштувала атмосферну фотосесію у Нью-Йорку
  • Надя Дорофєєва влаштувала атмосферну фотосесію у Нью-Йорку
  • Надя Дорофєєва влаштувала атмосферну фотосесію у Нью-Йорку
  • Надя Дорофєєва влаштувала атмосферну фотосесію у Нью-Йорку
  • Надя Дорофєєва влаштувала атмосферну фотосесію у Нью-Йорку
  • Надя Дорофєєва влаштувала атмосферну фотосесію у Нью-Йорку
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Урбаністична фотосесія Наді Дорофєєвої вийшла динамічною та емоційною. На знімках зірка гуляє вулицями Нью-Йорка, примірявши стильне вбрання у стилі овер-сайз.

Нагадаємо, три роки тому гурт "Время и Стекло" припинив своє існування. Та нещодавно Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) та Олексій Завгородній (Позитив) разом вирушили до Північної Америки, де відіграють декілька концертів.

Раніше співачка Світлана Лобода поділилась рідкісними фото з доньками. Зірка влаштувала імпровізовану фотосесію під час рибалки.

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