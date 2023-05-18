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"Це обов'язок кожного": Надя Дорофєєва зібрала чималу суму грошей для ЗСУ

18 травня 2023 15:07
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Надя Дорофєєва розповіла, яку суму грошей вона зібрала для ЗСУ – цифра дивує
Українська співачка Надя Дорофєєва під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська виконавиця, акторка та колишня учасниця гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва розповіла про допомогу армії. Популярна артистка розповіла про свій перший сольний тур Америкою, а також про те, яку суму їй вдалося зібрати на допомогу ЗСУ.

Відповідну публікацію Надя Дорофєєва розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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"Про обов'язок кожного. Перші концерти туру "сенси" прийшлися на блекаут у країні. Пам’ятаю, як тоді було незрозуміло, страшно, як хвилювалася, боялася, що пролунає тривога і нам всім треба буде бігти до укриття… Але — 17 концертів і 17 солдаутів! Мій перший сольний американський тур. Зараз — півтори доби без сну, скоро Варшава. Так, дуже втомлена..але є результат!" — написала відома українська виконавиця Надя Дорофєєва.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Також колишня учасниця відомого українського гурту "Время и Стекло", який не так давно розпався, розповіла про суму, яку їй вдалося зібрати під час свого туру Америкою. За словами Наді Дорофєєвої, один мільйон, який їй вдалося зібрати, пішов на допомогу ЗСУ.

Надя Дорофеева
Колишня учасниця гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва на фотосесії. Фото: скріншот з Instagram

"Ми зібрали вже 1 000 000 гривень! І це тільки середина туру🔥 Половина суми перерахована у @superhumans.center  на реабілітацію та протезування наших військових, 500 тисяч  йде на допомогу ЗСУ до @helpheroesofukraine @ukraine_united_association І ось це надихає мене ще наполегливіше працювати, щоб приносити користь своїй країні. Це обов’язок кожного з нас, бо ми всі прагнемо перемоги! Дякую вам, ви  моє натхнення. Слава Україні!" — також додала відома українська співачка.

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Надя Дорофєєва відправилась в тур Америкою.

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Надя Дорофєєва розгнівала публіку неприємним фото з коханим Мішею Кацуріним.

Також ми повідомляли про те, що співачка та акторка Надя Дорофєєва розповіла про своє захворювання.

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