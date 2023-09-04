Надя Дорофєєва була у лікаря – що вона там робила

Українська співачка Надя Дорофєєва у Joice Show. Фото: скриншот з YouTube

Відома українська співачка і тренерка вокального шоу "Голос країни" Надя Дорофєєва поділилася особистим. Популярна артистка показала, як вона відвідала трихолога, і дала важливі рекомендації стосовно того, як правильно доглядати за своїм волоссям.

Відповідне відео Надя Дорофєєва розмістила на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Читайте також:

Похід до трихолога

Колишня солістка гурту "Время и Стекло" зазначила, що вона довго не могла наважитись на похід до трихолога, але нещодавно вона це зробила. Втім, вона не жалкує про те, що вона нарешті відвідала цю лікарку, адже та дала важливі поради.

Публікація української співачки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram

Надя Дорофєєва поділилася також кадрами, де можна побачити, як вона ходила до лікарки. На відео артистка показала, як медики перевіряли стан її волосся та шкіри голови, та як вона спілкувалася з лікаркою, яка дала їй важливі поради стосовно догляду.

Як правильно доглядати за волоссям: поради

Перш за все, Надя Дорофєєва стверджує, що не слід ходити без кепок під прямими сонячними променями та не залишати їх висихати природнім шляхом. Крім того, у відео можна побачити, як правильно тримати фен у руках та сушити волосся.

Ще українська співачка стверджує, що перед миттям волосся варто його розчісувати, щоб воно не плуталося. Надя Дорофєєва також підкреслює, що потрібно правильно підбирати девайси з догляду, а також засоби, якими варто користуватися.

Також після відвідування трихолога артистка радить частіше робити маски для волосся, щоб підживлювати його, а також робити масаж шкірі голови, щоб покращити ріст волосся та зняти тонус.

Участь у шоу "Голос країни"

Українська артистка знову взяла участь у вокальному шоу, де вона вже раніше була. Там вона сидить у кріслі судді та набирає до своєї команди молодих талантів. Серед її колег у кріслі членів журі можна побачити співака Артема Пивоварова, солістку гурту The Hardkiss Юлію Саніну та учасника гурту Kalush Orchestra КилимМена.

Новий сезон вокального шоу "Голос країни". Фото: скриншот з YouTube

Новий сезон вже стартував, тому Надя Дорофєєва разом з іншими зірковими тренерами починає йти до перемоги, набираючи собі до команди молодих виконавців.

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Надя Дорофєєва вперше заговорила про вагітність.

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Надя Дорофєєва презентувала нову пісню з Максом Барських.

Також ми повідомляли про те, що українська виконавиця Надя Дорофєєва розповіла, чого вона найбільше не любить в житті.