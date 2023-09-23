Дорофеева с командой столкнулись с организаторами-мошенниками: что говорит другая сторона

Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA). Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Ранее, 16 сентября, певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) с командой должна была отыграть концерт в Вене (Австрия). Впрочем, в тот же день артистка вышла на связь и заявила: шоу не будет. Теперь свое отношение к ситуации рассказали организаторы, и Дорофеева на их заявление тоже отреагировала.

Позицию Нади в своих соцсетях описал лейбл Pomitni.

Читайте также:

Что говорят организаторы

По их словам, концерт был благотворительным в соорганизации с культурной организацией "Мрія". Цель — сбор средств на тактическую медицину для Украины. Организаторы отметили, что они не смогли предоставить только стойки для микрофонов и барабанов. Но перед выступлением уже все было, но Надя отказалась выйти на сцену.

"Все, кто организовывал этот концерт, работали на волонтерской основе. Несмотря на то, что Дорофеева и ее команда получили гонорар — исполнительница отменила концерт и отказалась от его переноса. Дорофеева записала компрометирующее видео, где выставила организаторов ничтожными, а себя невинной жертвой" , — заявили организаторы концерта.

Позиция Нади и команды

По словам Нади, 16 сентября, оказавшись на концертной площадке во время саундчека, она и команда столкнулись с халатностью и полным невыполнением технического райдера и отсутствием технического персонала. И это единственная и главная причина, по которой артистка была вынуждена отменить концерт — впервые за 15 лет карьеры.

"Наша команда столкнулась с организаторами-мошенниками, которые под прикрытием частично благотворительных мероприятий приглашают артистов, продают билеты — и не выполняют свои обязательства", — заявили в Pomitni.

Менеджмент Дорофеевой утверждает, что ОО "Мрія" не участвовала ни в каких коммуникациях с ними до сих пор — вся коммуникация велась через организатора Викторию Орлову. После отмены они начали звонить по телефону из незнакомых номеров и шантажировать, что будут обвинять во всем артистов.

Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA). Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Также по информации Pomitni, целую неделю организаторы концерта не возвращали людям средства и обещали перенести концерт, что не было согласовано с ними.

"Прикрываясь тем, что они волонтеры и все это была некоммерческая деятельность (что не правда: на афише было указано, что только 50% пойдет на благотворительность), организаторы публично начали обвинять артистку и команду в отмене выступления. К тому же оказалось, что это не первый случай с украинским артистом. Мы вынуждены выйти в публичную коммуникацию, потому что мы против манипуляции и мошенничества под прикрытием волонтерства" , — заявили в Pomitni.

Заявление лейбла, с которым сотрудничает Дорофеева. Скриншот: Instagram/pomitni

В сториз своего Instagram Надя заметила: ей досадно, что она не встретилась с поклонниками, которые не увидели обращения певицы об отмене выступления. Также Дорофеева раскрыла имя артиста, также сотрудничавшего с организаторами в Вене.

"Мне написал LAUD и рассказал, что выступал в Вене с этими организаторами на караоке. Это полный трэш и не уважение как к артисту, так и к слушателю. Обращаюсь к организаторам: дорогие, прикрываться волонтерской деятельностью для публичного шантажа — это очень низко. Моя команда выполнила свои обязанности перед вами. А вы — нет", — подытожила Надя.

Видеообращение Дорофеевой по поводу отмененного концерта в Вене. Скриншот: Instagram/nadyadorofeeva

Напомним, ранее мы писали, что Дорофеева прокомментировала слухи о разводе с Кацуриным. Также мы рассказывали, что Макс Барских и Дорофеева представили дуэтную песню и танцевальный клип на нее.