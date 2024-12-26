Надя Дорофеева и Миша Кацурин умилили объятиями - фото

Миша Кацурин и Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофеева очаровала поклонников романтическими фото с мужем, ресторатором Мишей Кацуриным. Звезда поддержала своего избранника на открытии нового заведения.

Фотографиями с мужем певица поделилась в Instagram.

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На днях мужчина артистки открыл в Киеве еще один ресторан. По случаю открытия Дорофеева и Кацурин устроили ужин в заведении.

На фото, которыми поделилась звезда, она позировала в объятиях своего возлюбленного. Кацурин нежно прижимал улыбающуюся Дорофееву к себе и целовал в лоб.

Миша Кацурин и Надя Дорофеева в ресторане. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Исполнительница поддержала своего любимого и призналась, что очень гордится его успехами.

"Меня вообще поражает, как Миша дожимает каждую деталь, совершенствует каждый нюанс и по-настоящему живет своими проектами. Очень горжусь тобой и радуюсь, что ты делаешь Киев прекраснее", — написала Надя.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

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