Летние духи с дорогим шлейфом: 3 культовых аромата

Определенные ароматы давно переросли статус просто "приятного запаха" и стали настоящей летней классикой. Они не душат в жару, держатся весь день и мгновенно переносят мыслями к морю.

Тройка абсолютных лидеров, которые должны быть в арсенале каждой женщины.

Versace Bright Crystal

Начнем с аромата, который буквально излучает солнце и женственность. Это идеальный баланс между свежестью и едва заметной сладостью. Когда его наносишь, первыми слышны сочные искрящиеся нотки юзу и граната, которые быстро переходят в нежный букет из пионов и магнолий.

Он не навязчивый, но очень шлейфовый. Это выбор девушек, которые любят легкие духи, но при этом привыкли быть в центре внимания. С Bright Crystal максимально легко чувствовать себя уверенно, элегантно и просто роскошно, даже если на вас обычная белая футболка и джинсы.

Dolce & Gabbana Light Blue

Если спросить парфюмеров о главном аромате лета, большинство без колебаний назовет именно этот флакон. Light Blue — это настоящий глоток прохлады посреди раскаленного асфальта. В нем невероятно красиво переплетаются кислинка сицилийского лимона, сочное зеленое яблоко и благородный кедр.

Он ассоциируется с морским бризом, легким ветерком и отдыхом на итальянском побережье. Огромный плюс этого парфюма в его универсальности. Они максимально уместны везде: на деловой встрече в офисе, во время утренней прогулки с кофе или на романтическом свидании вечером.

Chanel Chance Eau Tendre

Бренд Chanel умеет создавать изысканные вещи, и этот аромат не исключение, хотя он значительно легче и игривее большинства классических творений модного дома. Здесь главную скрипку играет необычное сочетание терпковатой айвы и свежего грейпфрута, которое впоследствии раскрывается благородным жасмином.

Eau Tendre — это о чистой радости, легкости на подъем и оптимизме. Он звучит очень чисто, деликатно и дорого. Если вы ищете парфюм, который поднимет настроение за секунду, добавит образу французского шарма и вдохновит на маленькие летние приключения — это именно тот вариант.

