Королівський експерт розповів, хто б міг помири принців Вільяма та Гаррі

Принц Гаррі. Фото: instagram.com/windsor.royal.family

Після того, як принц Гаррі одружився з Меган Маркл його гарним стосункам з родиною настав кінець. Королівський експерт Дженні Бонд переконана, що лише одній людині під силу було б примирити братів Гаррі та Вільяма.

Про це пише Daily Mail.

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Колишній королівський кореспондент BBC Дженні Бонд, яка свого часу була знайома з принцесою Діаною, переконана, лише покійна мати могла б примирити братів.

"Діана була дуже відданою мамою. Хлопці були для неї цілим світом. Я переконана, її бажання було б примирити братів у будь-який спосіб. Якщо б хтось і зміг це зробити, то лише Діана", — розповіла експерт.

Дженні пригадала, що Діана розповіла їй про своє бажання оточити хлопчиків любов'ю, тому що сама Леді Ді не мала достатньо тепла від рідних у своєму дитинстві.

Раніше принц Гаррі звинуватив брата Вільяма, що той напав на нього. Також чоловік Меган Маркл був ображений, що його родина не змогла прийняти дружину і не сприяла мирному вирішенню проблем.

Нагадаємо, Меган Маркл у золотій сукні отримала престижну нагороду.

Раніше поліція розповіла правду про погоню папараці за принцом Гаррі та Меган Маркл.