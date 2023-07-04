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Королівський експерт розповів, хто б міг помирити принців Вільяма та Гаррі

4 липня 2023 15:26
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Королівський експерт розповів, хто б міг помири принців Вільяма та Гаррі
Принц Гаррі. Фото: instagram.com/windsor.royal.family
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Після того, як принц Гаррі одружився з Меган Маркл його гарним стосункам з родиною настав кінець. Королівський експерт Дженні Бонд переконана, що лише одній людині під силу було б примирити братів Гаррі та Вільяма.

Про це пише Daily Mail.

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Колишній королівський кореспондент BBC Дженні Бонд, яка свого часу була знайома з принцесою Діаною, переконана, лише покійна мати могла б примирити братів.

"Діана була дуже відданою мамою. Хлопці були для неї цілим світом. Я переконана, її бажання було б примирити братів у будь-який спосіб. Якщо б хтось і зміг це зробити, то лише Діана", — розповіла експерт.

 

Дженні пригадала, що Діана розповіла їй про своє бажання оточити хлопчиків любов'ю, тому що сама Леді Ді не мала достатньо тепла від рідних у своєму дитинстві.

Раніше принц Гаррі звинуватив брата Вільяма, що той напав на нього. Також чоловік Меган Маркл був ображений, що його родина не змогла прийняти дружину і не сприяла мирному вирішенню проблем.

Нагадаємо, Меган Маркл у золотій сукні отримала престижну нагороду. 

Раніше поліція розповіла правду про погоню папараці за принцом Гаррі та Меган Маркл.

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