До сих пор в шоке: принц Уильям угостил англичан веганскими бургерами из фургона

Принц Уильям. Фото: Reuters

Принц Уэльский вызвал шок у англичан, когда раздавал вегетарианские бургеры из фургона в рамках своей экологической инициативы. Мероприятие прошло в центре Лондона.

41-летний Уильям объединил усилия с популярным YouTube-каналом Sorted Food.

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Принц Уильям готовил экологический бургер на портативной плите с чистым горением, еда была подана в разлагаемой биологическим способом коробке. Будущий король Великобритании рассказал англичанам о процессе приготовления пищи и лично угостил всех желающих.

Один из посетителей прокомментировал увиденное: "Моему мозгу понадобилось три секунды, что осознать. Я сплю?", а другой сказал: "До сих пор в шоке. Я потерял дар речи".

Жена принца Уильяма не отстает от него. Кейт Миддлтон принимает участие в различных активностях, ранее она продемонстрировала свое мастерство в игре в хоккей и регби.

Напомним, принцесса Уэльска Кейт Миддлтон поразила очередным стильным выходом. На этот раз вдохновлялась жена принца Уильяма модным образом его мамы, принцессы Дианы.

Ранее королевская семья Великобритании посетила торжественный парад в Лондоне. Младший сын принца Уильяма, принц Луи, как всегда очаровал своей непринужденностью.