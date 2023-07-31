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До сих пор в шоке: принц Уильям угостил англичан веганскими бургерами из фургона

31 июля 2023 18:22
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
До сих пор в шоке: принц Уильям угостил англичан веганскими бургерами из фургона
Принц Уильям. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Принц Уэльский вызвал шок у англичан, когда раздавал вегетарианские бургеры из фургона в рамках своей экологической инициативы. Мероприятие прошло в центре Лондона.

41-летний Уильям объединил усилия с популярным YouTube-каналом Sorted Food.

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Принц Уильям готовил экологический бургер на портативной плите с чистым горением, еда была подана в разлагаемой биологическим способом коробке. Будущий король Великобритании рассказал англичанам о процессе приготовления пищи и лично угостил всех желающих.

Один из посетителей прокомментировал увиденное: "Моему мозгу понадобилось три секунды, что осознать. Я сплю?", а другой сказал: "До сих пор в шоке. Я потерял дар речи".

 

Жена принца Уильяма не отстает от него. Кейт Миддлтон принимает участие в различных активностях, ранее она продемонстрировала свое мастерство в игре в хоккей и регби.

Напомним, принцесса Уэльска Кейт Миддлтон поразила очередным стильным выходом. На этот раз вдохновлялась жена принца Уильяма модным образом его мамы, принцессы Дианы.

Ранее королевская семья Великобритании посетила торжественный парад в Лондоне. Младший сын принца Уильяма, принц Луи, как всегда очаровал своей непринужденностью.

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