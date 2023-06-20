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Стильна Кейт Міддлтон відтворила легендарний образ принцеси Діани

20 червня 2023 12:07
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Кейт Міддлтон відтворила легендарний образ принцеси Діани
Принцеса Уельська Кейт Міддтон. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон вразила черговим стильним виходом. Цього разу надихалася дружина принца Вільяма модним образом його мами, принцеси Діани.

Про це пише Daily Mail.

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Члени Британської королівської родини відвідала захід на честь Найшляхетнішого Ордену Підв'язки в каплиці Святого Георгія в Віндзорі.

 

Принцеса Уельська Кейт Міддтон та герцогиня Единбургська Софі. Фото: Reuters

 

Принцеса Уельська Кейт Міддтон. Фото: Reuters

 

Кейт Міддтон з чоловіком. Фото: Reuters

Для виходу Кейт Міддтон обрала сукню від лондонського дизайнера Alessandra Rich, капелюшок від Philip Treacy, сережки, які свого часу носила Леді Ді, туфлі марки Jennifer Chamandi. Доповнила образ спокійним макіяжем та стильною зачіскою.

Кейт Міддлтон та принцеса Діана у схожих сукнях та взутті. Скріншот: instagram.com/weddingspaparazzi/

До речі, у схожій сукні у горох від Victor Edelstien свого часу вийшла в люди, ексдружина короля Чарльза ІІІ. Принцеса Діана з'явилася у вбранні в 1988 році на перегонах в Аскоті.

Італійська дизайнерка Alessandra Rich раніше зізналася що надихається такими легендарними постатями, як принцеса Діана. Кейт Міддлтон не вперше одягає сукні від Alessandra Rich, раніше вона з'явилась у вбранні бренду на похороні принца Філіпа.

Раніше принцеса Уельська долучилася до пісенного конкурсу "Євробачення-2023" з української сторони, чим зробила сюрприз для глядачів. Так, вона знялася у кліпі українського гурту Kalush Orchestra для відкриття пісенного конкурсу.

Нагадаємо, королівська родина Великої Британії відвідала урочистий парад у Лондоні. Молодший син принца Вільяма, принц Луї, як завжди зачарував своєю невимушеністю.

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